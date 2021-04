Kekhawatiran Covid-19 Meningkat, Harga Minyak Mentah Dunia Turun

Sabtu, 17 April 2021 | 07:24 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan Jumat (16/4/2021). Sentimen positif meningkatnya permintaan minyak yang ditopang pemulihan ekonomi Tiongkok tertahan oleh kekhawatiran akan meningkatnya kasus Covid-19 di penjuru dunia.

Harga minyak mentah Brent turun 0,24% ke US$ 66,77 per barel. Dalam sepekan, harga Brent menguat 6,2%. Sementara harga minyak WTI turun 0,52% ke US$ 63,13 per barel.

Perekonomian Tiongkok tumbuh 18,3% pada triwulan pertama 2021 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan ritel AS naik 9,8% ditopang pembagian stimulus Covid-19 bagi warga AS, lebih baik dari estimasi Dow Jones di 6,1%. Kementerian Tenaga Kerha AS melaporkan angka pengagguran bertambah 576.000 sepanjang pekan lalu, terendah sejak Maret 2020.

AS menjatuhkan sanksi kepada Rusia, salah satu produsen minyak terbesar dunia, atas tuduhan mencampuri Pemilu AS dan peretasan. Sanksi ini dapat mendorong harga minyak naik.

International Energy Acency dan OPEC merebisi ke atas pertumbuhan permintaan minyak 2021.

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kasus baru Covid-19 terus mengganas dekati level tertinggi sejak pandemi terjadi.

"Secara global, jumlah kasus baru per minggu naik hampir dua kali lipat dalam dua bulan terakhir. Penularan mendekati tingkat tertinggi sejak pandemi terjadi," kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers Jumat (16/4/2021).

Sumber: CNBC.com