Ada Binomo dan OctaFX, Ini Daftar 105 Situs PBK yang Diblokir Bappebti

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 105 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) karena tidak memiliki izin. Binomo dan OctaFX termasuk dalam daftar hitam Bappebti. Sejak Januari 2021 terdapat 273 domain situs web yang diblokir Bappebti.

“Antusiasme masyarakat dalam bertransaksi di bidang PBK selama pandemi semakin meningkat. Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang PBK yang tidak berizin. Salah satu caranya dengan melakukan pembatasan agar situs-situs web dari entitas tak berizin tersebut tidak dapat diakses,” ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam keterangan resmi, Kamis (15/4/2021).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.

Dengan demikian, tegas dia pemblokiran domain situs web entitas di bidang PBK tak berizin Bappebti yang dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dinyatakan dengan jelas bahwa setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

“Masyarakat perlu menyadari, apabila suatu situs web tidak dapat diakses, berarti terdapat konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” imbuh Sidharta.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist meminta masyarakat agar jangan mudah terbujuk berbagai penawaran dari oknum yang menjanjikan keuntungan dari transaksi di bidang PBK.

“Banyak oknum yang memberi janji kepada masyarakat bahwa PBK dapat menghasilkan keuntungan besar sebagai tambahan penghasilan. Bahkan, dikatakan melalui PBK uang akan bekerja untuk kita. Padahal, risiko kerugian yang dapat terjadi juga sangat besar atau biasa dikenal dengan istilah high risk high return,” ujar Syist.

Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah tergiur oleh penawaran pendapatan tetap (fixed income) maupun pembagian keuntungan (profit sharing) dalam investasi PBK. "Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu, bahkan ke rekening atas nama pribadi yang memberikan janji keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu," katanya.

Penawaran tersebut, lanjut Syist, biasanya juga dibumbui dengan iming-iming bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan.

“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya,” pungkas Syist.

Daftar Domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

1 AM Broker https://ambroker.io

2 Assets Fx https://assetsfx.com

3 Barclay Stone https://br-stone.com

4 BDSwiss https://bdswiss-idn.com

5 Bfx rebate https://bfxrebate.us

6 Binomo https://binomoidn.my.id

7 Binomo https://binomo-indonesia.com

8 Binomo https://binomomain.com/

9 Binomo https://binomo-web-trading.com

10 Binomo https://binomo-webtreding.com

11 Binomo https://loginbinomo.com

12 Binomo https://login-binomo.com

13 Binomo https://website-binomo.com

14 Bityard https://bityard.com

15 Blackstone Futures https://blackstonefutures.co.za

16 Cabana Capitals https://cabanacapitals.com

17 Deltin Fx https://deltinfx.com

18 Errante https://errante.com

19 Exness https://bumifx.asia

20 Exness https://exness-asia.net

21 Exness https://exnessblog.com

22 Exness https://exness-fx.asia

23 Exness https://exnessind.com

24 Exness https://exness-ind.com

25 Exness https://exnessindo.org

26 Exness https://exnesssite.com

27 Exness https://idexness.net

28 FBS https://fbsid-fx.com/

29 FinMax Fx https://finmaxfx.com

30 Firewood https://firewoodfxasia.com

31 Forex4you https://forexforyouid.com

32 Fx Citizen https://fxcitizen.com

33 Fx Optimax https://fxoptimaxasia.net

34 Fx Pro https://fxpro-ind.com

35 Fxb Trading https://fxbtrading.com

36 Fxq Markets https://fxqmarkets.com

37 Fxtm https://fxtm-id.com

38 Fxtm https://fxtm-indonesia.com

39 Fxtm https://fxtmsite.com

40 Fxtm https://fxtmtrading.com

41 Fxtm https://indonesiastocks.com

42 Fxtrb https://fxtrb.com

43 GFX-i https://gfx-i.com

44 GICM https://gicmarkets.com

45 Go Markets https://gomarkets.biz

46 Go Markets https://gomarkets.eu

47 Golden Capital Fx https://goldencapitalfx.com

48 Grand Capital https://grand-broker.com

49 GT.IO https://gt.io

50 Hantec Markets https://hmarkets.com

51 Hotforex https://hotfxtrading.com

52 Hotforex https://rpforex.com

53 Hotforex https://hotforexbroker.com

54 Hotforex https://hotforex2020.com

55 HXFX https://hxfxglobal.com

56 IFX Brokers https://ifxbrokers.com

57 Instaforex https://instaforexlogin.com

58 Invest Markets https://investmarkets.com

59 Iq option https://iqoption.review

60 Jogja Forex & Bitcoin https://blangkonforexbitcoin.blogspot.com

61 JQL Markets https://jqlmarkets.com

62 Juno markets https://junomarkets.asia

63 Just Perfect Markets https://justperfectmarkets.com

64 Justforex https://justforex.info

65 Justforex https://justfx.co.id

66 Kridex https://kridex.com

67 M4Markets https://m4markets.com

68 Meefx https://meefx.com

69 Metrochanger https://metrochanger.com

70 Moneta Markets https://monetamarkets.com

71 MRG https://mrgpremiere.id

72 MRG https://mrgpultimate.net/

73 MRG https://mrgpremiereasia.com/

74 MRG https://www.mrgid.trade/

75 MRG https://mrgtrader.net/

76 Nash Markets https://nashmarkets.com

77 Obo Fx https://obofx.com

78 OctaFx https://bisnistrading.online

79 OctaFx https://idn-octafx.com

80 OctaFx https://octafx.vip

81 OctaFx https://octafx.website

82 Oke Fx https://okefxpro.com

83 Olymp Trade https://idn-olymptrade.com

84 Olymp Trade https://indo-olymptrade.com

85 Olymp Trade https://indo-olymptrade.id

86 Olymp Trade https://olymptrade.trading

87 Olymp Trade https://panduanolymptrade.com

88 Olymp Trade https://tradergrup.com

89 Option Ancoll https://optionancoll.com

90 Pacific Union https://puprime.com

91 PBFX https://pibizco.com

92 RCPro https://rcpro.com

93 Ruby markets https://rubymarkets.com

94 Topic Markets https://topicmarkets.com

95 Trade.com https://cfd.trade.com

96 Triumph Fx https://tfxi.com

97 Unicorn broker https://unicornbrokers.co

98 USG Fx https://usgfx.global

99 Vantage Fx https://vantagefx.co.uk

100 Vantage Fx https://vantagefx.com.au

101 Vantage Fx https://vantagefxpartners.com

102 Weltrade https://weltrade.me

103 WSM International Brokers https://wsmfx.com

104 Xm https://xm-fx-broker.com

105 Yorkmarkets https://yorkmarkets.com

