Diversifikasi Produk Ekspor Harus Lebih Dioptimalkan

Sabtu, 17 April 2021 | 18:19 WIB

Oleh : Herman / FER

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada kuartal I 2021 mengalami surplus sebesar US$ 5,52 miliar. Surplus ini dihasilkan oleh kinerja ekspor yang mencapai US$ 48,9 miliar, sementara impor mencapai US$ 43,3 miliar.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, bila dilihat sekilas, kondisi neraca perdagangan pada kuartal I 2021 memang tergolong baik, di mana kinerja ekspor lebih tinggi daripada impor. Kondisi ini berbeda dengan surplus neraca perdagangan di 2020 lalu, di mana impor turun lebih dalam dibandingkan ekspor.

Namun, kondisi neraca perdagangan tersebut sebetulnya masih mengkhawatirkan. Rendy memberi catatan mengenai kinerja ekspor yang banyak disumbang oleh tren harga komoditas yang tinggi, serta berlanjutnya kenaikan permintaan dari Tiongkok. Menurutnya, pemerintah harus mencermati apakah kondisi tersebut bisa bertahan sepanjang 2021 atau hanya sesaat.

“Perlu juga dilihat apakah surplus ini bisa bertahan sepanjang tahun atau tidak. Sebab kenaikan ekspor ini tidak terlepas dari salah satunya kenaikan permintaan dari Tiongkok, dan juga naiknya harga beberapa komoditas unggulan ekspor kita seperti CPO (Crude Palm Oil) dan batu bara. Tiga bulan ini harganya naik cukup signifikan. Tetapi kalau kita bicara ekspor komoditas, harganya kan seringkali fluktuatif. Sekarang bisa tinggi, tetapi bulan berikutnya bisa saja anjlok,” kata Yusuf Rendy kepada Beritasatu.com, Sabtu (174/2021).

Agar kinerja perdagangan Indonesia bisa lebih kuat, menurutnya upaya diversifikasi produk ekspor yang bernilai tambah tinggi harus lebih dioptimalkan, sehingga tidak melulu mengandalkan ekspor komoditas.

“Ini penting untuk perlu terus dilakukan, sehingga kinerja ekspor kita bisa lebih sustain dalam menopang neraca perdagangan untuk jangka waktu yang lebih lama,” kata Rendy.

