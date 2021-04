Merdeka Copper Berencana Buyback Saham Rp 530 Miliar

Sabtu, 17 April 2021 | 22:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) sebanyak-banyaknya 229.033.658 saham atau paling banyak 1% dari modal disetor dalam perseroan. Adapun dana yang dialokasikan untuk buyback saham ini maksimum sebesar Rp 530 miliar, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya.

“Pertimbangan melakukan buyback salah satunya adalah untuk memberi fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan menjaga stabilitas harga saham jika harga tersebut tidak mencerminkan nilai atau kinerja,” ujar manajemen dalam prospektus yang disampaikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (17/4/2021).

Selain untuk meningkatkan stabilitas harga saham perseroan, buyback ini juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan program insentif jangka panjang atau long term incentive (LTI) bagi karyawan, direksi, dewan komisaris perseroan, sehingga anak perusahaan perseroan dapat memacu kinerja.

Adapun, pembelian kembali ini akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham perseroan melalui RUPSLB pada 25 Mei 2021 mendatang dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 18 bulan atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 25 November 2022.

Tahun lalu, para pemegang saham MDKA menyepakati buyback sebanyak-banyaknya 2% saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dengan alokasi dana maksimal Rp 568 miliar yang akan dilaksanakan secara bertahap sampai paling lama 18 bulan sejak disetujuinya buyback dalam RUPSLB. Saat ini porsi kepemilikan saham MDKA oleh masyarakat sebesar 44,79%.

Sementara harga penawaran atas pembelian kembali saham akan mengacu kepada pasal 10 dan Pasal 11 POJK 30/2017. Proses buyback saham akan dilakukan melalui bursa serta di luar bursa. PT Indo Premier Sekuritas telah ditunjuk untuk melakukan pembelian kembali saham melalui bursa.

Perseroan dapat menggunakan saham buyback untuk beberapa hal. Antara lain, pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau direksi serta dewan komisaris, penjualan kembali baik melalui bursa maupun di luar bursa, ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Perseroan juga dapat melaksanakan konversi efek bersifat ekuitas dan keperluan lainnya sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perseroan memperkirakan pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan tidak akan menimbulkan dampak penurunan terhadap pendapatan perseroan,” ujar manajemen.

Akhir tahun 2020, emiten tambang milik konglomerat Garibaldi "Boy" Thohir dan Edwin Soeryadjaya ini mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$ 36,19 juta, turun 48,9% dibandingkan akhir tahun 2019 sebesar US$ 70,83 juta.

Terkoreksinya laba ini sejalan dengan penurunan pendapatan usaha sebanyak 19,94% dari US$ 402,04 juta di periode 2019 menjadi US$ 321,86 juta di tahun berikutnya. Penurunan disebabkan oleh penjualan emas, perak dan tembaga katoda untuk diekspor tercatat turun dari US$ 389,44 juta menjadi US$ 344,45 juta. Sementara penjualan domestik turun dari US$ 23,65 juta menjadi US$ 3,89 juta.

Dari sisi liabilitas, perseroan memiliki kewajiban sebesar US$ 365,96 juta didominasi oleh kewajiban jangka pendek yaitu sebesar US$ 192,22 juta. Sementara itu, ekuitas tercatat sebesar US$ 563,65 juta. Adapun kas yang dimiliki Merdeka Copper Gold pada akhir periode 2020 tercatat sebesar US$ 51,03 juta.

Sementara, Analis Ciptadana Sekuritas, Thomas Radityo dalam risetnya pada 16 April 2021 mempertahankan proyeksi pendapatan Merdeka Copper Gold ke depan. Ciptadana memperkirakan pendapatan MDKA pada tahun ini akan berkisar US$ 332 juta dengan laba bersih US$ 70 juta.

Akhir Maret 2021, tercatat cadangan emas Merdeka Copper masih sebesar 32,8 juta ons dan 8,9 juta ton tembaga. Thomas menyebut, data tersebut mengungguli proyeksi Ciptadana di mana cadangan emas MDKA sebesar 28 juta ton ons emas dan 8,8 juta ton tembaga.

Oleh karena itu, Thomas masih mempertahankan valuasi sum of the parts (SOTP) MDKA sebesar US$ 5,8 miliar yang diterjemahkan menjadi target harga senilai Rp 3.900 per saham. Apalagi, ia menilai akan ada perbaikan pada segmen tembaga seiring dengan harga tembaga yang juga akan membaik. Hal tersebut juga didukung oleh prospek jangka panjang yang menguntungkan dan dengan ledakan manufaktur kendaraan listrik.

"Kami juga menjadikan MDKA sebagai top pick Ciptadana pada sektor metal. Kami pun memberikan rekomendasi beli dengan target harga Rp 3.900 per saham yang berarti punya potensi upside menguntungkan, yakni 76,5%,” katanya.

