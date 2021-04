Harga Minyak Dunia Naik di Tengah Bertambahnya Kasus Covid-19

Selasa, 20 April 2021 | 05:34 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Senin (19/4/2021), berkat melemahnya nilai tukar dolar. Naiknya kasus Covid-19 di India dan negara-negara lain menekan harga minyak dari menguat lebih lanjut.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,42% ke US$ 67,05 per barel, setelah sempat naik 6% sepanjang pekan lalu. West Texas Intermediate (WTI) naik 0,4% ke US$ 63,38 per barel.

Nilai tukar dolar terdepresiasi ke level terendah dalam enam minggu terakhir, sementara imbal hasil Treasury AS ada di kisaran terendah dalam lima minggu terakhir.

Melemahnya dolar menguntungkan negara-negara lain karena harga minyak lebih rendah. Akan tetapi kenaikan kasus Covid-19 di India, pengimpor dan konsumen minyak terbesar ketiga dunia, menekan optimisme akan pemulighan ekonomi global.

Penularan Covid-19 di India menembus 15 juta kasus, menjadikannya negara kedua di dunia dengan kasus terbanyak setelah AS dengan 31 juta kasus. Angka kematian India juga naik tinggi sebesar 1.619 jiwa, sehingga totalnya mendekati 180.000 jiwa.

