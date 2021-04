Investor Tunggu Suku Bunga Tiongkok, Bursa Asia Dibuka Bervariasi

Selasa, 20 April 2021 | 08:39 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada awal perdagangan Selasa (20/4/2021). Pelaku pasar menantikan pengumuman suku bunga bank sentral Tiongkok.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 1,84%, Indeks Komposit Shanghai datar, S&P/ASX 200 turun 0,48%, Kospi Korea Selatan naik 0,31%.

People's Bank of China (PBoC) hari ini akan mengumumkan suku bunga satu tahun (one year prime rate loan atau LPR) dan suku bunga lima tahun. Mayoritas ekonom memperkirakan PBoC mempertahankan suku bunga.

BACA JUGA Wall Street Ditutup Melemah Terseret Sentimen Bitcoin

Kasus Covid-19 di India terus meningkat. Senin kemarin, India mencatat 273.810 kasus baru dalam sehari.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Senin (19/4/2021) akibat menurunnya saham-saham teknologi dan koreksi pada bitcoin.

Dow Jones Industrial Average turun 0,36%, S&P 500 turun 0,53%, Nasdaq turun 0,98%.

Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Senin (19/4/2021), berkat melemahnya nilai tukar dolar. Naiknya kasus Covid-19 di India dan negara-negara lain menekan harga minyak dari menguat lebih lanjut.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,42% ke US$ 67,05 per barel, setelah sempat naik 6% sepanjang pekan lalu. West Texas Intermediate (WTI) naik 0,4% ke US$ 63,38 per barel.

Sumber: CNBC.com