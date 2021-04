BI Revisi ke Atas Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 5,7%

Selasa, 20 April 2021 | 16:12 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Bank Indonesia(BI) merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 menjadi 5,7% atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 5,1%.

BACA JUGA IMF Proyeksi Ekonomi Global Pulih pada Semester Kedua 2021

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini didorong perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang berlangsung lebih cepat dibandingkan negara lainnya. “Perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya dengan proses pemulihan global yang semakin tidak merata antarnegara,” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur, Selasa (20/4/2021).

Menurutnya akselerasi pemulihan ekonomi di AS akan terjadi lebih cepat dari perkiraan disebabkan proses vaksinasi yang berjalan lancar. Selain itu, tambahan stimulus fiskal yang lebih besar. Sementara pemulihan ekonomi Tiongkok ditopang perbaikan permintaan domestik dan global.

BACA JUGA Investor Disarankan Rebalancing Portofolio ke Reksa Dana dan Obligasi

Tak hanya itu, pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi juga terkonfirmasi oleh perkembangan sejumlah indikator dini pada Maret 2021 seperti Purchasing Managers' Index (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel di beberapa negara yang terus meningkat. “Volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga terus meningkat sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang yang lebih tinggi termasuk Indonesia,” ungkapnya.

Di samping itu, pemulihan ekonomi global yang lebih cepat khususnya AS menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan. Hal lain, volatilitas yield obligasi AS masih berlangsung seiring lebih baiknya perbaikan ekonomi di AS dan persepsi pasar terhadap arah kebijakan The Fed. “Masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global itu kami hadapi. Faktornya sebagaimana sudah kami sampaikan belanja dari pemerintah AS yang lebih besar, kan belanja fiskal dari AS tempo hari ditambah US$ 1,9 triliun,” tuturnya.

Hal ini pun berpengaruh terhadap aliran modal masuk ke sebagian besar negara berkembang yang lebih rendah, dan berdampak pada tekanan mata uang di berbagai negara tersebut termasuk Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com