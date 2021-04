Pembangunan Rendah Karbon Percepat Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Selasa, 20 April 2021 | 17:55 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan upaya pembangunan rendah karbon (low carbon development) dapat mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) sebelum tahun 2045.

“Untuk menyelamatkan Indonesia emas tahun 2045 dari middle income trap sekaligus ancaman dampak perubahan iklim maka kita perlu mendorong kebijakan upaya penurunan emisi karbon (net zero emission Indonesia) pada berbagai skenario yang memungkinkan,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acara Indonesia Net-Zero Summit 2021 yang berlangsung secara virtual pada Selasa (20/4/2021).

Melalui skenario net zero emission diharapkan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi dari skenario baseline melalui peningkatan pendapatan/income per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Skenario net zero emission dapat memberikan dampak dari produk domesti bruto (PDB) per tahun hingga 2% lebih tinggi dari skenario business as usual pada rentang waktu 2001 hingga 2070. “Dari segi pendapatan per kapita, skenario net zero emission dapat meningkatkan pendapatan per kapita hingga dua setengah kali lipat lebih tinggi,” ucapnya.

Suharso mengatakan diperlukan transformasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Namun harus dijalankan dengan kesadaran dan dorongan global, untuk melakukan pemulihan ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Indonesia harus menempatkan ekonomi hijau atau rendah karbon sebagai salah satu tujuan utama dalam transformasi ekonomi.

“Untuk Indonesia, Bappenas telah melakukan beberapa exercise dan terdapat beberapa skenario untuk mencapai net zero emission Indonesia. Berdasarkan pilihan tahun ada empat skenario untuk mencapai net zero emission Indonesia yaitu 2045, 2050, 2060, atau 2070,” tutur Suharso.

Setiap skenario ini memiliki implikasi pada pola pembangunan dan pilihan kebijakan yang harus diterapkan mulai sekarang. Lebih lanjut Suharso mengatakan bila ingin mencapai kondisi net zero emission pada tahun 2045 dan tahun 2050 perlu mencapai puncak atau peak emission gas rumah kaca pada sektor energi pada tahun 2027. “Pada tahun 2027 mencapai puncaknya kemudian terjadi penurunan,” imbuh Suharso.

Sedangkan bila puncak emisi gas rumah kaca terjadi pada tahun 2033 hingga 2034 maka kondisi net zero emission baru akan dicapai tahun 2060 atau 2070. “Pergeseran satu tahun bisa berdampak 5 sampai 10 tahun pencapaian net zero emission,” kata Suharso.

Suharso menjelaskan untuk mencapai skenario net zero emission 2045 sampai 2050 ada sejumlah langkah yang harus dilakukan. Dari sisi sektor lahan harus menambah 300.000 hingga 500.000 hektare restorasi mangrove dan lahan gambut. Selain itu diperlukan capaian peningkatan dari lahan terlantar/tidur menjadi hutan sekunder seluas 250.000 hektare dari kebijakan yang saat ini sudah berjalan.

Sedangkan untuk kebijakan strategis pembangunan rendah karbon di sektor energi yaitu peningkatan efisiensi energi dan bauran energi terbarukan yang jauh lebih ambisius. Karena untuk mencapai net zero emission pada tahun 2045, 2050 ,2060, 2070 harus dilakukan penurunan intensitas energi secara signifikan. “Sehingga tingkat efisiensi energi rata-rata berada di kisaran 6%-6,5% per tahun. Ini tentu lebih tinggi dari tingkat efisiensi energi saat ini yang masih berada di kisaran 1%,” ucapnya.

