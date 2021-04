Wujudkan Net Zero Emission, Subsidi BBM Harus Dihapus

Selasa, 20 April 2021 | 18:21 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan, untuk mendukung target net zero emission, perlu ada langkah berani yang tidak populer, seperti penghapusan subsidi BBM (bahan bakar minyak).

"Kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission, contohnya dan ini sangat tidak populer, yaitu menghapus subsidi BBM hingga 100% pada paling tidak tahun 2030. Kita harus mulai secara bertahap dalam waktu dekat," kata Suharso dalam acara Indonesia Net Zero Summit 2021 secara virtual, Selasa (20/4/2021).

Selain penghapusan subsidi BBM, Suharso menyampaikan kebijakan fiskal lainnya yang perlu ditempuh adalah penerapan pajak karbon yang ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 50% pada tahun 2030.

BACA JUGA Pembangunan Rendah Karbon Percepat Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Terkait kebijakan energi, menurut Suharso, perlu ada penurunan intensitas energi secara signifikan, sehingga tingkat efisiensi energi rata-rata berada di kisaran 6% hingga 6,5% per tahun. Selain itu, kebijakan efisiensi energi tersebut juga harus diiringi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di sektor kelistrikan.

“Hasil permodelan yang kami lakukan mencatat, pembangkit listrik yang bersumber dari EBT harus mencapai 100% dari primary energy mix di setiap tahun target net zero emission,” ujarnya.

BACA JUGA Skenario Net Zero Emission Hasilkan Pertumbuhan Ekonomi

Suharso menambahkan, Indonesia harus menempatkan ekonomi hijau atau rendah karbon sebagai salah satu tujuan utama dalam transformasi ekonomi. Skenario net zero emission dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang, sekaligus mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap di tahun 2045.

“Penurunan emisi gas rumah kaca melalui strategi pembangunan rendah karbon akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pencapaian net zero emission dapat meningkatkan income per kapita hingga 2,5 kali lipat lebih tinggi, serta dapat memberikan PDB per tahun hingga 2% lebih tinggi dari skenario business as usual pada rentang waktu 2021 hingga 2070,” kata Suharso.

Sumber: BeritaSatu.com