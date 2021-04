Kasus Covid-19 Meningkat, Harga Minyak Dunia Turun

Rabu, 21 April 2021 | 06:59 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada penutupan perdagangan Selasa (21/4/2021). Kemungkinan pengetatan pembatasan aktivitas akibat meningkatnya kasus Covid-19 di India, importir minyak ketiga terbesar di dunia, menekan harga minyak.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,72% ke US$ 66,57 per barel. West Texas Intermediate turun 1,48% ke US$ 62,44 per barel.

Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Selasa mengimbau warganya untuk berjaga-jaga menghindari penularan Covid-19, tetapi sejauh ini, belum menerapkan lockdown.

Filipina mengalami lonjakan gelombang kedua Covid-19. Hong Kong menutup sementara penerbangan dari India, Pakistan, dan Filipina mulai 20 April hingga dua minggu ke depan.

Harga minyak mentah sempat menguat setelah Libya menyatakan force majeure ekspor minyak dari Pelabuhan Hariga karena masalah anggaran. Hariga dijadwalkan memuat 180.000 barel per hari pada bulan April.

Sumber: BeritaSatu.com