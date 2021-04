Sentimen Covid-19 Kembali Hantui Pasar, Bursa Asia Dibuka Melemah

Rabu, 21 April 2021 | 07:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Rabu (21/4/2021). Prospek pemulihan ekonomi meredup akibat meningkatnya kasus Covid-19 di India dan negara-negara lain.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 1,34%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,85%, Kospi Korea Selatan turun 0,87%.

Saham-saham terkait pemulihan ekonomi melemah. Qantas Airways turun 1,8%, Japan Airlines turun 0,89%, dan ANA Holdings turun 1,08%. Penurunan saham maskapai juga terjadi di AS. United Airlines turun 8% setelah melaporkan rugi selama lima kuartal berturut-turut.

Pasar modal India tutup karena libur. India mencatat 259.170 kasus Covid-19 baru dalam sehari pada Selasa kemarin. WHO sebelumnya memperingatkan Covid-19 mengganas, di mana jumlah kasus baru per minggu naik hampir dua kali lipat dalam dua bulan terakhir. Penularan mendekati tingkat tertinggi sejak pandemi terjadi.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Rabu (20/4/2021). Saham Netflix turun tajam pada pascaperdagangan karena data yang tidak sesuai ekspektasi.

Dow Jones Industrial Average turun 0,75%, S&P 500 turun 0,68%, Nasdaq turun 0,92%.

Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada penutupan perdagangan Selasa (21/4/2021). Kemungkinan pengetatan pembatasan aktivitas akibat meningkatnya kasus Covid-19 di India, importir minyak ketiga terbesar di dunia, menekan harga minyak.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,72% ke US$ 66,57 per barel. West Texas Intermediate turun 1,48% ke US$ 62,44 per barel.

Sumber: CNBC.com