BI: Pengembangan Keuangan Syariah Jadi Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 21 April 2021 | 17:39 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) optimistis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terus diakselerasi akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bahwa BI berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. BI tidak hanya fokus pada sisi keuangan, tetapi pengembangan sektor riil. Hal ini sebagai upaya untuk dapat mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi.

“BI bersifat komprehensif, pendekatan tidak hanya pada sisi keuangan, tetapi usaha syariah sektor riil," kata Destry dalam dalam webinar “Perempuan Tangguh yang Menginspirasi bagi Pembangunan Ekonomi Syariah Indonesia” yang digelar Beritasatu Media Holdings bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Rabu (21/4/2021).

Dia mengatakan, pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dan diyakini memiliki daya tahan yang kuat di masa pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari perbankan syariah di tahun 2020 yang telah menyalurkan pembiayaan Rp 394 triliun atau naik 8,1% dibandingkan pembiayaan tahun 2019.

Sayangnya kondisi berbeda terjadi pada pertumbuhan kredit konvensional d isepanjang tahun 2020 yang secara agregat mengalami penurunan hingga -2,07%. “Hal ini semakin menegaskan bahwa industri keuangan syariah terutama perbankan syariah memiliki daya tahan yang baik, tidak hanya melalui perbankan syariah, tetapi melalui pasar modal bahkan melalui fintech syariah,” jelasnya.

Meski begitu kata Destry, inklusi keuangan di Indonesia masih rendah. Ada 130 juta penduduk yang belum mendapatkan akses perbankan secara optimal. “Data Google, dan Temasek sebanyak 130 juta penduduk kita masih under bank dan unbank. Oleh karena itu inklusivitas jadi sangat penting dan jadi nilai plus dari ekonomi syariah," tegasnya.

Negara Non Muslim Praktikan Ekonomi Keuangan Syariah

Destry mengatakan bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah sejatinya tidak sepenuhnya berbicara pada agama dan keyakinan. Ekonomi syariah berbicara lebih luas yaitu kesejahteraan, sosial, etika dan moral serta hak asasi manusia, termasuk kesetaraan dan membuka ruang seluasnya bagi perempuan untuk berkarya.

Saat ini banyak negara nonmuslim sudah mempraktikan sistem keuangan syariah yang bersifat inklusif. Adapun beberapa negara nonmuslim yang menerapkan sistem keuangan syariah yakni Inggris. Bahkan London menjadi pusat bisnis dan keuangan syariah di kawasan Eropa. "Awal tahun ini Bank of England juga telah meluncurkan instrumen likuiditas khusus berbasis syariah alternatif. Sehingga perbankan dan institusi keuangan syariah di Inggris bisa mendapatkan akses sesuai prinsip syariah dari bank sentral," jelasnya.

Destry menambahkan, perkembangan ekonomi syariah secara global terus meningkat. Berdasarkan laporan dari revinitiv dan Islamic Corporation for The Development of the Private Sector (ICD) aset keuangan syariah global akan terus naik dari US$ 2,88 triliun di 2019 menjadi US$ 3,69 triliun di 2024. "Di Indonesia pun pasar keuangan syariah tidak hanya melalui perbankan syariah, tetapi juga melalui pasar modal dan bahkan melalui fintech syariah," jelasnya.

