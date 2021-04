Percepatan Kesetaraan Gender Bisa Tambah PDB Indonesia US$ 135 Miliar

Rabu, 21 April 2021 | 18:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan perempuan dinilai memiliki peran yang sangat penting di dalam sendi perekonomian nasional.

Deputi Director Business Incubation Shariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Indarwati Rifianingrum mengungkapkan, berdasarkan studi McKinsey Global Institute pada 2018, produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan bertambah US$ 135 miliar per tahun pada 2025, jiwa ada percepatan kesetaraan gender.

"Usaha percepatan kesetaraan gender ini dilakukan lewat peningkatan partisipasi kerja,” kata Indarwati dalam webinar “Perempuan Tangguh yang Menginspirasi bagi Pembangunan Ekonomi Syariah Indonesia” yang digelar Beritasatu Media Holdings bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Rabu (21/4/2021).

Indarwati merinci, partisipasi pekerja perempuan diproyeksikan naik dari 50% di 2014 menjadi 56% pada 2025, sehingga menyumbang US$ 43 miliar terhadap PDB per tahun.

Kemudian, pekerja perempuan secara penuh-waktu diperkirakan naik dari 89% menjadi 95%, sehingga menyumbang US$ 41 miliar. Produktivitas perempuan juga diproyeksikan naik dari US$ 6.000 menjadi US$ 11.000, sehingga ada tambahan PDB US$ 51 miliar. Secara total, tambahan PDB yang bisa diperoleh mencapai US$ 135 miliar per tahun pada 2025.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Indarwati, perlu ada kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Antara lain pelatihan bagi perempuan di industri tertentu yang sebelumnya lebih banyak dikuasai oleh laki-laki, misalnya mekanik dan instalasi listrik.

Selanjutnya, perlu ada undang-undang yang mendukung perempuan seperti cuti ayah dan pencegahan pelecehan seksual, investasi yang mendukung peran perempuan di dunia kerja dan sosial, dan waktu kerja yang fleksibel.

“Hal lainnya seperti mengaktifkan kelompok belajar perempuan dengan male champions. Jadi nanti ada saling bertukar pikiran, karena Allah kan menciptakan kita berbeda-beda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, complement to each other saja seperti puzzle. Yang terakhir memberikan pelatihan digitalisasi dan memberikan akses digital,” papar Indarwati.

