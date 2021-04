Indonesia- Hungaria Percepat Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur

Rabu, 21 April 2021 | 20:59 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono bersama Pemerintah Hungaria yang diwakili Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Judit Pach sepakat membentuk Indonesia – Hungary Investment Fund (IHIF). Pertemuan antara Basuki dan Judit berlangsung di ruang rapat Menpupera pada Rabu (21/4/2021).

“Saya sangat mengapresiasi kehadiran IHIF dalam rangka menyukseskan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui dukungan finansial,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tulisnya, Rabu (21/4/2021).

Selain itu, inisiasi Pemerintah Hongaria dalam pembentukan IHIF menjadi salah satu bentuk kerja sama antara kedua negara. Dalam pertemuan itu, Menteri Basuki menyetujui usulan Hongaria untuk mempercepat pembentukan IHIF dengan pembentukan kelompok kerja (pokja).

Menurutnya, hal itu bertujuan agar working group melibatkan Kempupera, Kementerian Keuangan, Kedutaan Hungaria, dan Indonesia Investment Authority (INA). “Kempupera fokus pada proyek infrastrukturnya, sedangkan masalah keuangan kewenangannya berada di Kementerian Keuangan,” tambah Menteri Basuki.

Sebagaimana diketahui, pada 2020-2024 Kempupera mendapat APBN sebesar Rp 623 triliun. Namun, kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp 2.035 triliun. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kekurangan dana ini diperlukan skema investasi pembiayaan.

Salah satu upayanya melalui IHIF yang perjanjian kerja samanya telah ditandatangani Menteri Luar Negeri Indonesia dan Hungaria pada 16 Februari 2021 lalu. Pemerintah Hungaria juga telah menyiapkan dana sebesar US$ 250 juta melalui pendanaan IHIF yang harus dialokasikan paling lambat pada 30 Juni 2021. “Tugas pokja adalah mempercepat proses pendanaan dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penggunaan dananya,” tegas Menteri Basuki.

Sementara itu, Judit Pach mengatakan Hungaria dapat menambahkan on going project dalam IHIF dan menjanjikan produk yang berkualitas terkait Hongarian content. “Ini akan diatur dalam term of financing IHIF”, terang Judith.

Sumber: BeritaSatu.com