Komitmen Bergerak Maju, Panasonic Gelar Temu Mitra Bisnis Nasional

Rabu, 21 April 2021 | 22:43 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pertumbuhan bisnis Panasonic di Indonesia tidak lepas dari dukungan serta kepercayaan yang kuat dari para dealer. Dalam rangka memperkuat kerja sama dengan mitra bisnis yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Panasonic menggelar National Dealer Gathering (NDG) atau temu mitra bisnis di seluruh Indonesia.

"Kita berada pada tahun yang penuh tantangan bagi semua, karena pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap seluruh sektor industri nasional, tak terkecuali elektronik. Akan tetapi, berlandaskan filosofi co-existing dan co-prosperity, yang disebut sebagai hubungan win-win selama 60 tahun kemitraan Panasonic dan Gobel, kita mampu secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi dalam hal teknologi untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia menuju ke kehidupan yang lebih baik sesuai dengan slogan perusahaan A Better Life, A Better World," ungkap President PT Panasonic Gobel Indonesia, Tomonobu Otsu, dalam keterangan pers yang diterima media, Rabu (21/4/2021).

Ditambahkannya, pandemi ini telah memberikan banyak tantangan dan peluang baru bagi untuk terus berinovasi dengan menghasilkan produk maupun teknologi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan bahagia bagi orang-orang di seluruh dunia.

"Dengan memanfaatkan dan memperluas teknologi unik dalam setiap produk, Panasonic bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran dengan air yang kita gunakan, udara bersih yang kita hirup, makanan bergizi yang kita makan, dan berbagai hiburan untuk memperkaya ketenangan pikiran setiap orang. Kita juga berupaya membantu setiap pelanggan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu Panasonic memberikan kepuasan sekaligus menciptakan peluang bisnis baru bagi kita semua," lanjutnya.

Diawali dengan Inovasi Quality Air for Life merupakan sebuah konsep penjernihan udara yang revolusioner dengan teknologi nanoe X yang menghasilkan partikel air atau OH, dan terbukti 99,99% efektif mampu melawan bakteri, allergen, dan virus corona (Covid-19). Selain itu, mereka juga mengeluarkan beberapa produk audio visual seperti Panasonic OLED 4K dan True Wireless Earbuds RZ-S500W & RZ-S300W.

Selain itu, Panasonic melihat tren memasak di era New Normal ini sebagai peluang untuk menghadirkan alternatif yang membuat proses memasak di rumah lebih mudah, cepat, dan sehat dengan Cubie Oven Convection NU-SC180 Oven air frying. Memiliki keunggulan bebas minyak, dan rendah kalori untuk dapat mengolah makanan yang lebih sehat.

"Dan mulai dari tahun Fiskal baru 2021 ini, kami optimis untuk terus bergerak maju dan beradaptasi dengan setiap perubahan di situasi sulit saat ini. Kami percaya bahwa peluang selalu ada di mana saja, oleh karena itu PT Panasonic Gobel Indonesia dan seluruh mitra kerja akan bergerak sebagai satu kesatuan Moving As One bersama inovasi teknologi Panasonic, untuk mengukuhkan komitmen dalam membangun hidup yang lebih baik sesuai tagline perusahaan A Better Life, A Better World," tandasnya.

