Harga Minyak Kembali Melemah Akibat Meningkatnya Stok Minyak AS dan Covid-19

Kamis, 22 April 2021 | 05:48 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia kembali turun pada perdagangan Rabu (21/4/2021) akibat naiknya stok minyak mentah AS dan naiknya kasus Covid-19 di India, importir minyak terbesar ketiga dunia.

Harga kontrak minyak Brent turun 2% ke US$ 65,27 per barel, sementara harga minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) turun 2,11% ke US$ 61,35 per barel. Dengan demikian, dua acuan harga minyak tersebut berada di level terendah sejak 13 April.

Menurut Louise Dickson, analis dari Rystad Energy, koreksi harga minyak disebabkan oleh meningkatnya stok minyak AS dan naiknya kasus Covid-19 di India dan negara-negara lain. Pada hari Rabu, India melaporkan rekor harian korban meninggal akibat Covid-19.

Stok minyak AS bertambah 594.000 barel sepanjang pekan lalu menjadi 493 juta barel. Perkiraan survei analis Reuters meleset, karena mereka memproyeksikan minyak justru berkurang 3 juta barel. Di pesisir timur AS, stok minyak justru turun ke 7,9 juta barel.

Negosiasi kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara adidaya masih terus berjalan. Jika sukses dan embargo terhadap Iran diangkat, maka, pasar akan dibanjiri minyak Iran.

Pekan depan OPEC+ akan melakukan pertemuan rutin, tetapi tampaknya tidak bakal ada perubahan kebijakan yang signifikan.

Libya menyatakan force majeure ekspor minyak dari Pelabuhan Hariga karena masalah anggaran. Hariga dijadwalkan memuat 180.000 barel per hari pada bulan April.

Sumber: CNBC.com