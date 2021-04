Semakin Populer, Sayurbox dan Halodoc Dapat Suntikan Dana dari Astra

Kamis, 22 April 2021 | 07:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Astra International Tbk (ASII) meningkatkan investasinya di dua perusahaan rintisan (start-up) yang aplikasinya semakin populer di tengah pandemi: Halodoc dan Sayurbox.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan, Rabu (21/4/2021), Astra mengucurkan dana sebesar US$ 5 juta ke Sayurbox dan US$ 35 juta ke Halodoc pada Maret dan April 2021. Halodoc merupakan aplikasi kesehatan berbasis online. Sedangkan Sayurbox merupakan e-commerce grocery farm to table platform and distributor of fresh goods. Astra adalah investor utama dalam pendanaan dua start-up tersebut.

BACA JUGA Halodoc Buka Pos Layanan Vaksinasi Drive Thru Kedua di Cengkareng

Sayurbox adalah aplikasi yang menjajakan sayuran dan buah organik langsung dari petani lokal kepada masyarakat. Aplikasi ini menjadi semakin populer di kalangan menengah di tengah pandemi, karena mereka tidak perlu ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Aplikasi ini juga membantu mempertemukan petani langsung dengan pelanggan.

Halodoc juga semakin banyak digunakan masyarakat di tengah pandemi. Aplikasi ini memudahkan pasien berkonsultasi dengan dokter dan membeli obat tanpa harus ke rumah sakit yang berisiko terpapar Covid-19. Secara transaksi, Halodoc mengalami pertumbuhan signifikan sejak 2018, yaitu hingga 16 kali lipat. Lebih lanjut, dengan pertumbuhan pengguna aktif mencapai 25 kali lipat dalam periode waktu yang sama, ekosistem Halodoc pun kini telah didukung lebih dari 20.000 mitra dokter berlisensi, 2.000 RS/klinik/lab, serta 4.000 apotek terdaftar yang tersebar di ratusan kota di Indonesia.

BACA JUGA Halodoc Dapat Suntikan Modal Seri C US$ 80 Juta

Pada Rabu (21/4/2021) Halodoc mengumumkan pendanaan seri C sebesar US$ 80 juta yang dipimpin oleh Astra, bersama sejumlah investor lainnya termasuk Temasek, Telkomsel Mitra Inovasi, Novo Holdings, Acrew Diversify Capital Fund, serta Bangkok Bank.

Beberapa investor terdahulu juga turut berpartisipasi dalam seri ini seperti UOB Venture Management, Singtel Innov8, Blibli Group, Allianz X, Openspace Ventures, dan lainnya.

Pendanaan ini akan dialokasikan untuk memperluas penetrasi Halodoc di berbagai vertikal kesehatan utama serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui teknologi.

Maret lalu, Halodoc membuka Pos Pelayanan Vaksinasi Drive Thru kedua di Cengkareng yang dapat mengakomodir 250 vaksinasi per hari dengan target perluasan hingga 1.000 per hari setelah konstruksi tahap kedua selesai. Adapun Pos Layanan Vaksinasi Covid-19 Drive Thru Halodoc pertama telah berhasil memberikan lebih dari 4.000 dosis vaksin pada para lansia yang memiliki KTP DKI Jakarta.

BACA JUGA Aplikasi Sayurbox Bantu Tekan Penyebaran Covid-19

Komitmen Astra pada dua start-up ini mencerminkan pergeseran mesin ekonomi dari pertambangan, perkebunan, dan manufaktur ke sektor teknologi digital.

Pendapatan dan laba bersih PT Astra International Tbk (ASII) pada triwulan pertama 2021 menurun akibat kontribusi yang lebih rendah dari hampir semua segmen grup, mulai dari otomotif hingga agribisnis.

Pendapatan bersih konsolidasian grup pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar Rp51,7 triliun, menurun 4% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Laba bersih mencapai Rp3,7 triliun, menurun 22% dibandingkan kuartal pertama tahun 2020.

Sumber: BeritaSatu.com