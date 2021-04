Penguatan Wall Street Menular ke Bursa Asia

Kamis, 22 April 2021 | 07:50 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Ikuti pergerakan Wall Street, bursa-bursa Asia dibuka menguat pada pembukaan perdagangan Kamis (22/4/2021).

Nikkei 225 Tokyo naik 1,21%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,42%, Kospi naik 0,37%.

Pasar modal India kembali dibuka setelah libur kemarin. Investor memantai reaksi pasar maodal terkait situasi Covid-19 di India yang semakin tidak terkendali. Rabu kemarin, India melaporkan hampir 300.000 kasus baru Covid-19 dalam sehari.

Indeks-indeks acuan Wall Street berbalik menguat pada penutupan perdagangan Rabu (21/4/2021), setelah sempat terkoreksi selama dua hari berturut-turut. Pelaku pasar memborong saham-saham yang sensitif terhadap pemulihan ekonomi.

Dow Jones Industrial Average naik 0,93%, S&P 500 naik 0,93%, Nasdaq naik 1,19%.

Harga minyak mentah dunia kembali turun pada perdagangan Rabu (21/4/2021) akibat naiknya stok minyak mentah AS dan naiknya kasus Covid-19 di India, importir minyak terbesar ketiga dunia.

Harga kontrak minyak Brent turun 2% ke US$ 65,27 per barel, sementara harga minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) turun 2,11% ke US$ 61,35 per barel. Dengan demikian, dua acuan harga minyak tersebut berada di level terendah sejak 13 April.

