Penuhi Free Float, Golden Energy Batal Gelar Right Issue

Kamis, 22 April 2021 | 19:15 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Emiten tambang batu bara, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) membatalkan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue yang awalnya bertujuan untuk memenuhi ketentuan free float. Pasalnya pemegang saham pengendali GEMS, yakni Golden Energy and Resources Ltd (GEAR) melakukan divestasi kepemilikannya, sehinngga emiten Grup Sinarmas ini sudah memenuhi free float minimum 7,5%.

“Memperhatikan kondisi keuangan perseroan yang sangat sehat, maka direksi perseroan bermaksud membatalkan pelaksanaan right issue ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) apabila bursa telah un-suspensi saham perseroan, karena tujuan utama dari right issue untuk memenuhi ketentuan free float 7,5% telah terpenuhi,” ucap Direktur Golden Mines Energy Suhendra dalam paparan publik insidentil perseroan, Kamis (24/4/2021).

Menurut dia, GEAR selaku pemilik 62,48% saham GEMS, memang memilih melakukan divestasi saham dibanding melaksanakan rights issue. Divestasi ini dilakukan dengan menjual 4,5% kepemilikan GEAR kepada Ascend yang merupakan entitas berbentuk fund/collective investment scheme yang dikelola oleh manajer investasi, Ascend Capital Advisors Pte Ltd. Ascend Capital Advisors memiliki lisensi dari Monetary Authority of Singapore.

Seiring terpenuhinya ketentuan tersebut, manajemen berharap, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membuka suspensi saham GEMS. Di samping itu, fasilitas utang yang diterima GEAR berupa surat utang dan pinjaman juga dijamin dengan gadai saham GEAR di PT Golden Energy Mines Tbk.

Dengan begitu, apabila GEMS terus terkena suspensi hingga dihapuskan dari pencatatan (delisting), maka hal tersebut akan berdampak pada ongkos pembiayaan GEAR. Sebelumnya, GEMS sudah melakukan registrasi pelaksanaan right issue ke OJK pada 3 Desember 2020, 28 Desember 2020, dan 22 Februari 2021. Pada awalnya, GEMS berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 588,23 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Lebih lanjut, guna mendorong kenaikan kinerja keuangan di tahun ini, Golden Energy Mines dikatakan Suhendra telah mencadangkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) hingga US$ 9 juta guna mendukung kinerja produksi perseroan. Di mana, hingga tiga bulan pertama ini capex yang berasal dari dana kas internal itu baru digunakan sebanyak US$ 1 juta.

Sementara itu, Presiden Direktur Golden Energy Mines Bonifasius mengatakan, perseroan tengah mengajukan target atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021. Hal itu didorong permintaan batu bara dan harga jual yang tengah meningkat. Apalagi, target penjualan dalam negeri perseroan yang tahun ini US$ 175 juta, 80% atau US$ 159 jutanya telah tercapai hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini.

“Market cukup bagus dibandingkan tahun lalu, ini ditunjang oleh kenaikan harga batu bara dunia. Kuartal I dan II permintaan cukup bagus, ditunjang dari permintaan tinggi dari Tiongkok, lalu situasi di dalam negeri dan cuaca hujan di Kalimantan yang mempengaruhi produksi dan harga, lalu adanya banned batu bara dari Australia yang membuat permintaan tertuju ke Indonesia. Sehingga, dengan harga yang masih menguat, demand masih bagus, kita harapkan kuartal II sudah lampaui target dan kita sedang ajukan revisi RKAP,” ungkap Bonifasius.

Sumber: BeritaSatu.com