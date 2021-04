Wall Street Berbalik Melemah Akibat Sentimen Kenaikan Pajak

Jumat, 23 April 2021 | 05:21 WIB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street berbalik melemah pada penutupan perdagangan Kamis (22/4/2021), setelah muncul laporan Presiden AS Joe Biden bakal menaikkan pajak untuk si kaya.

Dow Jones Industrial Average turun 0,94%, S&P 500 turun 0,92%, Nasdaq turun 0,94%.

Pada Kamis sore, Bloomberg melaporkan bahwa Biden berencana menaikkan pajak keuntungan modal (capital gain) menjadi hingga 43,4% untuk orang kaya di Amerika. Tingkat pajak keuntungan modal akan naik ke 39,6% untuk warga AS dengan pendapatan US$ 1 juta per tahun ke atas, dari 20% saat ini. New York Times dan Reuters kemudian juga memberitakan hal serupa.

Jack Albin dari Cresset Capital Management mengatakan bahwa kenaikan pajak tersebut adalah jumlah yang signifikan bagi investor jangka panjang. "Siap-siap aksi lepas saham tahun ini jika rencana ini berpotensi menjadi undang-undang," kata dia.

Saham-saham yang terdampak sentimen pajak ini antara lain, Tesla turun 3,3% dan Amazon turun 1,6%.

Sementara itu, maskapai Southwest Airlines turun 1,6% meskipun pemesanan terus meningkat dan perusahaan bisa balik modal, atau bahkan untung, pada Juni nanti. Southwest juga melaporkan rugi yang lebih kecil dari estimasi analis.

Perusahaan kimia Dow Inc turun 6% meskipun laporan keuangan kuartal pertamanya lebih baik dari perkiraan analis. Sepanjang 2021, Dow Inc masih mencatat gain 10%.

