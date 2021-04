Pasokan dari Libya Berkurang, Harga Minyak Relatif Stabil

Jumat, 23 April 2021 | 05:45 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia relatif datar pada penutupan perdagangan Kamis (22/4/2021). Penurunan produksi minyak di Libya menahan sentimen meningkatnya kasus Covid-19 yang membuat permintaan dari India dan Jepang turun.

Harga minyak Brent naik 0,12% ke US$ 65,4 per barel. WTI naik 0,13% ke 61,43 per barel.

India, importir minyak terbesar ketiga dunia, melaporkan rekor 314.835 kasus baru Covid-19 dalam sehari. Kilang Indian Oil Corp (IOC) berjalan dengan kapasitas produksi 95%, lebih rendah dari utilisasi 100% bulan lalu.

Jepang, importir minyak keempat terbesar, juga melaporkan akan melakukan lockdown di Tokyo dan tiga prefekktur akibat naiknya kasus Covid-19.

Sentimen bearish juga datang dari negosiasi nuklir Iran dengan negara-negara barat. Jika sukses, embargo terhadap Iran bisa diangkat, dan sebanyak 1 juta hingga 2 juta barel per hari dari Iran bisa membanjiri pasar.

Produksi minyak Libya turun ke 1 juta barel per hari dan bisa lebih rendah lagi karena masalah anggaran, demikian dilaporkan National Oil Corporation Libya.

