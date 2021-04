Tertular Sentimen Wall Street, Bursa Asia Dibuka Melemah

Jumat, 23 April 2021 | 08:36 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Jumat (23/4/2021) menyusul koreksi yang terjadi di Wall Street.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,7%, S&P/ASX 200 turun 0,03%, dan Kospi turun 0,02%.

Pelaku pasar masih memantau perkembangan Covid-19 di India yang menembus 310.000 kasus harian baru pada Kamis kemarin.

BACA JUGA Wall Street Berbalik Melemah Akibat Sentimen Kenaikan Pajak

Indeks-indeks acuan Wall Street berbalik melemah pada penutupan perdagangan Kamis (22/4/2021), setelah muncul laporan Presiden AS Joe Biden bakal menaikkan pajak untuk si kaya.

Dow Jones Industrial Average turun 0,94%, S&P 500 turun 0,92%, Nasdaq turun 0,94%.

Pada Kamis sore, Bloomberg melaporkan bahwa Biden berencana menaikkan pajak keuntungan modal (capital gain) menjadi hingga 43,4% untuk orang kaya di Amerika. Tingkat pajak keuntungan modal akan naik ke 39,6% untuk warga AS dengan pendapatan US$ 1 juta per tahun ke atas, dari 20% saat ini.

Harga minyak mentah dunia relatif datar pada penutupan perdagangan Kamis (22/4/2021). Penurunan produksi minyak di Libya menahan sentimen meningkatnya kasus Covid-19 yang membuat permintaan dari India dan Jepang turun.

Harga minyak Brent naik 0,12% ke US$ 65,4 per barel. WTI naik 0,13% ke 61,43 per barel.

Sumber: CNBC.com