ECII Agresif Perluas Pangsa Pasar

Jumat, 23 April 2021 | 15:34 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) kembali ekspansi dengan membuka toko ke-62 di The Park Sawangan, Depok, Jumat, 23 April 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) kembali ekspansi dengan membuka gerai ke-62 di The Park Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Gerai Electronic City di The Park Sawangan ini memiliki area penjualan seluas 417 meter persegi (m2) serta menawarkan beragam variasi produk elektronik mulai dari audio-video, home appliances, mobile devices, gadgets, serta IT maupun office equipment.

"The Park Sawangan merupakan pusat perbelanjaan yang mudah diakses dari Depok, Tangerang, Bogor dan Jakarta sehingga memiliki potensi pasar yang besar. Berada di lokasi yang strategis dan dekat dengan kawasan pemukiman, kehadiran Electronic City di The Park Sawangan pastinya akan turut membantu perseroan dapat lebih dikenal oleh masyarakat Sawangan dan sekitarnya,” ucap Marketing and Business Development Director Electronic City, Josephine Karjadi dalam keterangan resmi, Jumat (23/4/2021).

Selain itu, Electronic City juga meresmikan pembukaan kembali toko Electronic City di Margo City Depok Lantai 2 yang telah selesai direnovasi dan sudah menerapkan konsep toko terbaru yang lebih fresh, hangat dan modern.

"Electronic City berkomitmen untuk menghadirkan Convenience Shopping Experience, antara lain dengan menghadirkan produk elektronik asli dan bergaransi resmi nasional, suasana toko yang nyaman, staf handal yang informatif serta 12 added value untuk menghadirkan kenyamanan dan kemudahan bagi customer baik yang berbelanja di toko offline maupun berbelanja di online,” ungkap Josephine.

Sumber: BeritaSatu.com