Harga Minyak Naik karena Harapan Pemulihan Permintaan

Sabtu, 24 April 2021 | 06:29 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Jumat (24/4/2021) di tengah harapan pemulihan permintaan bahan bakar di Amerika Serikat (AS) dan Eropa karena pertumbuhan ekonomi meningkat dan penguncian berkurang. Namun kekhawatiran gelombang kedua Covid-19 di India terus membatasi kenaikan.

Minyak mentah berjangka Brent naik 1,09%, atau 71 sen, menjadi US$ 66,11 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup 1,16%, atau 71 sen, lebih tinggi di US$ 62,14 per barel.

"Pasar mengabaikan penumpukan persediaan (minyak AS) minggu lalu," kata analis ANZ dalam sebuah catatan.

Pengilang AS, Valero, mengatakan permintaan bensin dan solar kembali ke 93% dan 100% dari tingkat sebelum pandemi. "Permintaan bensin cukup bullish pada masa mendatang," kata dia.

Kondisi Eropa yang membaik juga mendukung sentimen harga minyak. Prancis mengatakan sekolah akan dibuka kembali pada Senin depan. Sementara pembatasan perjalanan domestik pada awal April akan berakhir pada 3 Mei.

"Namun berita utama Covid-19 yang mengejutkan dari India dan Jepang menjadi perhatian yag dapat penurunan buy-in," kata Kepala ahli strategi pasar Axi, Stephen Innes.

Namun secara mingguan, kedua kontrak minyak mentah melemah hampir 2% di tengah kekhawatiran penurunan permintaan bahan bakar di India, importir minyak terbesar ketiga di dunia. India mencatat kasus harian dan kematian menembus rekor baru pada minggu ini.

Beberapa negara seperti Australia, Inggris, Kanada, dan Uni Emirat Arab, telah melarang atau menghentikan penerbangan dari India.

Sumber: CNBC