Harga Paladium Perpanjang Rekor, Emas Turun karena Kuatnya Data AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga paladium memperpanjang reli tembus level tertinggi sepanjang masa mendekati US$ 3.000 pada Jumat (23/4/2021) di tengah kekhawatiran pasokan dan meningkatkan permintaan. Sementara harga emas turun karena kuatnya data ekonomi Amerika Serikat (AS).

Paladium mencapai rekor tertinggi US$ 2.925,14 per ons dan mencatat kenaikan mingguan kedua berturut-turut. Banyak analis memperkirakan kenaikan akan berlanjut menuju US$ 3.000 karena produsen mobil meningkatkan pembelian logam, sehingga memperburuk kekurangan pasokan. “Kami perkirakan permintaan akan melampaui pasokan selama beberapa tahun,” kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible di Chicago.

Baik paladium maupun platina digunakan sebagai katalis pengurang emisi dalam mobil. Namun paladium lebih banyak digunakan dalam mesin bensin.

Adapun platinum naik 2% menjadi US$ 1.226.93 per ons dan menuju minggu terbaiknya dalam enam minggu. Sementara harga emas di pasar spot turun 0,4% menjadi US$ 1.777.24 per ons karena pelemahan dolar dan turunnya imbal hasil obligasi AS. Emas berjangka AS melemah 0,2% pada US$ 1.777,8 per ons.

Data menunjukkan aktivitas pabrik AS menguat pada awal April, memberikan dorongan pasar saham di Wall Street. Sementara rebound penjualan rumah baru melebihi ekspektasi pada Maret.

Adapun harga perak turun 0,6% menjadi US$ 26,02 per ons.

