Segera Dipajak Pemerintah AS, Mata Uang Kripto Rontok

Sabtu, 24 April 2021 | 09:43 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana untuk menetapkan aturan pajak pada mata uang Kripto. Seperti dilaporkan Reuters, Jumat (23/4/2021), rencana kebijakan ini membuat nilai Bitcoin, Ether, XRP, Dogecoin langsung anjlok.

Bitcoin, koin kripto terbesar, turun menjadi US$ 47.555 (Rp 689.376) pada hari Jumat, merosot di bawah angka US$ 50.000 (Rp 724.000) untuk pertama kalinya sejak Maret. Terakhir Bitcoin turun 4% pada level US$ 49.667 (Rp719.992).

Pada Jumat (23/4), Bitcoin dan mata uang kripto lainnya membukukan kerugian tajam, di tengah kekhawatiran bahwa rencana Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menaikkan pajak perolehan modal akan mengekang investasi dalam aset digital.

Laporan berita pada hari Kamis menyatakan pemerintahan Biden sedang merencanakan serangkaian perubahan yang diusulkan pada kode pajak AS, termasuk rencana untuk hampir menggandakan pajak atas capital gain menjadi 39,6% untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih dari US$ 1 juta (Rp14,4 miliar).

Saingan mata uang kripto yang lebih kecil Ether dan XRP turun masing-masing 3,5% persen dan 6,7 persen, sementara Dogecoin pun ikut turun 20% pada $ 0,21, menurut ke pelacak harga dan data CoinGecko. Dogecoin dibuat sebagai lelucon untuk pengguna kripto awal dan yang melonjak sekitar 8.000% tahun ini sebelum kemunduran terbaru ini.

Rencana pajak mengguncang pasar, mendorong investor untuk membukukan keuntungan di saham dan aset berisiko lainnya, yang telah reli besar-besaran di tengah harapan pemulihan ekonomi yang solid.

“Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada harga Bitcoin, pemegang kripto yang memperoleh keuntungan akan dikenakan kenaikan pajak ini,” kata Nick Spanos, pendiri di Bitcoin Center NYC yang menduga Bitcoin akan turun lebih jauh dalam beberapa hari mendatang.

Bitcoin berada di jalur penurunan 11,3% pada minggu ini. Penurunan itu merupakan performa mingguan terburuknya sejak akhir Februari. Namun secara tahunan, angkanya masih naik 72%.

Tetapi sementara media sosial menyala dengan posting tentang rencana yang merugikan mata uang kripto, dan investor individu mengeluh tentang kerugian, beberapa pedagang dan analis mengatakan penurunan cenderung bersifat sementara.

“Saya tidak berpikir rencana pajak Biden akan berdampak besar pada Bitcoin. Bitcoin hanya naik untuk waktu yang lama, wajar untuk melihat konsolidasi. Pedagang hanya menguangkan kemenangan,” kata Ruud Feltkamp, CEO di bot perdagangan crypto otomatis Cryptohopper.

