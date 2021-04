Pasar Cryptocurrency Menguap US$ 200 Miliar karena Bitcoin di Bawah US$ 50.000

Sabtu, 24 April 2021 | 12:13 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bitcoin dan mata uang digital lain jatuh pada perdagangan Jumat (23/4/2021) karena usulan kenaikan pajak capital gain dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Harga bitcoin turun 7,3% menjadi US$ 49.730, menurut data Coin Metrics. Ini pertama kalinya bitcoin diperdagangkan di bawah US$ 50.000 sejak awal Maret 2021. Sementara aset kripto lainnya ether turun 8% menjadi US$ 2.320, turun 8%. Adaun XRP, cryptocurrency terbesar kelima, anjlok 16%. Aksi jual mata uang digital ini membuat lebih US$ 200 miliar dari seluruh pasar cryptocurrency hilang, menurut data dari CoinMarketCap.

“Pasar telah berjalan cukup tinggi secara keseluruhan, dan mungkin akan slow down sebelum langkah berikutnya,” kata Kepala Pengembangan Bisnis di bursa cryptocurrency Luno, Vijay Ayyar kepada CNBC melalui email.

Presiden Biden diperkirakan akan menaikkan pajak capital gain jangka panjang untuk orang kaya Amerika menjadi 43,4%, termasuk pajak tambahan. Usulan itu akan lebih tinggi dari tarif pajak federal atas pendapatan upah. Tarif pajak baru akan berlaku untuk pengembalian aset yang disimpan dalam akun kena pajak dan dijual setelah lebih dari 1 tahun.

Rencana ini memicu aksi jual di pasar saham. Analis mengatakan kekhawatiran atas proposal pajak capital gain Biden mungkin meluas ke investor crypto, yang telah mengalami tahun yang hebat dengan harga bitcoin naik lebih dari enam kali lipat dalam 12 bulan terakhir.

Pada tahun 2021, bitcoin telah meningkat 66% sementara eter (token digital dari blockchain Ethereum) telah menguat lebih dari 200%. Melonjaknya harga karena peningkatan pembelian bitcoin oleh investor institusional. Perusahaan seperti Tesla dan Square juga telah membeli bitcoin senilai miliaran dolar.

Bank juga mencoba mengizinkan kliennya untuk terlibat dalam pasar bitcoin. Pada bulan Maret, Morgan Stanley mengatakan sedang meluncurkan akses ke tiga dana yang memungkinkan kepemilikan bitcoin, CNBC melaporkan.

“Segalanya menjadi lebih mapan,” kata CEO broker aset digital Bitpanda Eric Demuth mengatakan kepada CNBC "Squawk Box Europe" Jumat. "Semakin banyak uang yang masuk ke pasar, semakin sedikit volatilitas yang terjadi."

Namun kekhawatiran tindakan keras regulasi terhadap bitcoin terus mengaburkan pasar. India berencana memperkenalkan undang-undang yang melarang perdagangan atau kepemilikan cryptocurrency, Reuters melaporkan bulan lalu. Pada bulan Februari, Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyebut bitcoin sebagai aset yang sangat spekulatif. Yellen khawatir tentang potensi kerugian bagi investor.

Sumber: CNBC