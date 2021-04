Sandiaga Uno: Beri Kesempatan Penyandang Autis untuk Berkarya

Minggu, 25 April 2021 | 13:07 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, individu dengan spektrum autisme memiliki beragam talenta. Oleh karena itu, pihaknya mengajak pelaku kreatif Indonesia merangkul dan memberi kesempatan kepada para penyandang autis untuk dapat berkarya.

“Melihat betapa beragamnya talenta yang dimiliki oleh para individu dengan spektrum autisme, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pekerja kreatif Indonesia untuk bersama-sama merangkul dan membuka kesempatan bagi individu autistik agar dapat ikut berkarya dan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kreatif Indonesia,” kata Sandi pada acara peringatan World Autism Awareness Month 2021 bertajuk Differently Talented, pada Minggu (25/4/2021).

BACA JUGA Berbakat dan Berprestasi, Individu Autistik Tak Berbeda dengan Masyarakat Lain

Sandi mengucapkan selamat memperingati Bulan Peduli Autisme Sedunia kepada seluruh komunitas autisme di Indonesia.

"Saya meyakini cara berpikir yang unik dari individu autistik justru merupakan cikal bakal kreativitas yang apabila diasah dan diberi wadah akan menghasilkan karya yang luar biasa," katanya.

Sandi juga menegaskan perbedaan cara berpikir sejati merupakan kekayaan dari pada individu autistik. “Kita justru dapat belajar bagaimana berpikir secara out of the box dan ini merupakan sudut pandang yang sangat dibutuhkan untuk bisa mewujudkan cita- cita kita semua membangun industri ekonomi kreatif Indonesia yang berjaya,” kata Sandi.

Sebagaimana diketahui setiap bulan April diperingati sebagai Bulan Peduli Autisme Sedunia Tahun 2021. Khusus di Indonesia, Yayasan Autisma Indonesia (YAI) menggelar sejumlah acara yang dikemas secara daring dengan menghadirkan sejumlah tokoh peduli autisme.

Sumber: BeritaSatu.com