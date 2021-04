Bursa Asia Mixed, Investor Pantau Perkembangan Covid-19 India

Senin, 26 April 2021 | 07:36 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka beragam pada awal perdagangan hari ini, Senin (26/4/2021). Pelaku pasar terus memantau perkembangan Covid-19 di India dan hasil rapat the Federal Reserve pertengahan pekan ini.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,27%, S&P/ASX 200 turun 0,08%, dan Kospi naik 0,26%.

Situasi Covid-19 di India masih mengkhawatirkan. Pada hari Minggu kemarin, lebih dari 350.000 kasus baru dilaporkan.

Pemerintah AS mengatakan akan segera mengirimkan bahan baku untuk produksi vaksin Covid-19 di India. Selain AS, negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Jerman juga berjanji akan membantu India.

Bank sentral AS atau the Federal Reserve (the Fed) diperkirakan tidak akan merubah kebijakannya karena pemulihan ekonomi AS masih terus berjalan sesuai ekspektasi.

Federal Open Market Committee (FOMC) akan melakukan pertemuan dua hari mulai Selasa (27/4/2021). Meskipun ada kekhawatiran akan kenaikan inflasi, para analis memperkirakan para pejabat the Fed tidak akan menaikkan suku bunga atau memperketat kebijakan moneter.

Harga minyak mentah dunia pagi ini terpantau melemah. Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,3% ke US$ 65,91 per barel dan West Texas Intermediate turun 0,26% ke US$ 61,98 per barel.

Sumber: CNBC.com