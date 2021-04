Volume Transaksi Bursa Berjangka Jakarta Capai 2,5 Juta Lot

Senin, 26 April 2021 | 12:23 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFX) mencatat pencapaian transaksi sebesar 2,5 juta lot menjelang minggu terakhir di bulan ke-4 tahun 2021.

Tahun ini, BBJ seperti diketahui memasang target transaksi perdagangan mencapai 10 juta lot. Sebelumnya, transaksi JFX di tahun 2020 berhasil memecahkan rekor transaksi sepanjang sejarah perdagangan yakni sebanyak 9.433.288 lot.

Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang menyampaikan, pencapaian volume transaksi yang terjadi di tahun 2020 memberikan optimisme untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik di tahun 2021. Selain mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ada, BBJ telah menyiapkan inovasi-inovasi produk berupa kontrak-kontrak baru yang akan memenuhi kebutuhan dan diminati pasar.

"Transaksi ini diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan di tengah volatilitas harga komoditas terutama emas,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (26/4/2021).

Pertumbuhan volume dan transaksi di bursa komoditas berjangka memang turut didukung oleh nilai dan harga emas yang masih dalam tren positif hingga kuartal I-2021. Adapun, sejak Maret 2020 volume transaksi berjangka emas justru masuk dalam tren kenaikan. Nilai kontrak emas tumbuh 16% hingga 17% dibanding 2019.

Tingginya permintaan investor terhadap emas sepanjang 2020 juga tercermin pada pergerakan harga. Harga emas pernah terpantau mencapai puncak tertinggi US$ 2.072 per ons troi pada Juli tahun lalu, meski harganya kemudian harus melemah tipis ke US$ 1.899 per ons troi di akhir 2020.

Saat ini, salah satu produk unggulan JFX adalah perdagangan timah murni batangan, di mana menjelang akhir April tahun 2021, JFX sebagai Bursa Timah mencapai 11.925 ton, dengan harga rata-rata selama 4 bulan di tahun ini mendekati US$ 29.000 per metrik ton. Jika dirupiahkan maka devisa yang diperoleh dari perdagangan timah di JFX kurang lebih sebesar Rp 4 triliun.

Adapun, harga yang terbentuk dari perdagangan di Bursa Timah JFX, tentunya saat ini juga telah menjadi salah satu acuan yang patut diperhitungkan oleh LME dan KLTM. Pada bulan Maret 2021 yang lalu, Bursa Timah JFX juga telah meluncurkan perdagangan timah dalam negeri yang sudah berjalan selama 1 bulan dan terus menunjukan tren positif.

”Semua ini terjadi karena tingkat kepercayaan dan dukungan yang luar biasa dari para pelaku di pasar timah baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, salah satu upaya untuk meningkatkan transaksi Multilateral di JFX, pada 8 April 2021 yang lalu JFX telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) untuk melakukan edukasi dan sosialisasi, serta terus mengajak para pelaku dan investor untuk terus aktif dalam bertransaksi multilateral di JFX.

Dalam waktu dekat ini, Stephanus menambahkan, JFX akan meluncurkan kontrak kopi Robusta dan Arabika yang lebih menarik sebagai revitalisasi dari kontrak kopi yang sedang berjalan, dan akan diikuti oleh kontrak-kontrak komoditi lainnya.

"Kontrak kopi yang akan diluncurkan ini merupakan sebuah jawaban untuk memenuhi harapan para pelaku dan investor, dan kami optimis kontrak ini akan menjadi salah satu kontributor besar untuk pencapaian JFX di tahun 2021 ini. Maka dari itu, kami terus mengajak para investor untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta lebih teliti dalam memilih perusahaan pialang berjangka yang ada, khususnya yang menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta,” kata Stephanus.

Sumber: BeritaSatu.com