Pelita Samudera Anggarkan Capex US$ 21 Juta

Senin, 26 April 2021 | 13:36 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) di tahun 2021 mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 21 juta. Capex akan digunakan untuk pembelian armada guna mengejar raihan kontrak-kontrak baru.

’’Alokasi belanja modal di 2021 ditargetkan US$ 21 juta untuk rencana strategi ekspansi armada,” ucap Direktur Utama PT Pelita Samudera Shipping Tbk Iriawan Ibarat dalam keterangan resmi, Senin (26/4/2021).

Pria yang akrab disapa Alex mengatakan, perseroan berhasil mengamankan kontrak senilai US$ 164,6 juta di 2020 untuk kontrak baru serta perpanjangan kontrak jangka panjang dalam 1 – 3 tahun ke depan. Dengan upaya ini, perseroan optimistis kinerja akan bertumbuh. "Kami melakukan diversifikasi bisnis, optimalisasi aset, dan ekspansi armada sebagai strategi berkelanjutan," kata dia.

Sementara pertumbuhan pendapatan di 2021 ditargetkan meningkat sekitar 15%–20% dari 2020, dengan target lebih tinggi dari 2019 atau pre-pandemi. Perusahaan fokus pada diversifikasi komoditas angkut multikargo untuk merambah pangsa pasar potensial termasuk pasar internasional. Strategi perseroan adalah mengoptimalkan utilisasi aset di tengah melesunya pasar ekspor dan domestik akibat situasi pandemi Covid-19 yang menekan industri global, terutama jatuhnya permintaan komoditas batu bara.

Perseroan tahun lalu membukukan pendapatan sebesar US$ 68,4 juta (sekitar Rp 960 miliar), turun 9% dari periode yang sama di 2019 sebesar US$ 75,3 juta. Adapun tarif angkutan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10% menjadi US$ 2,74 per metrik ton dari US$2,49 per metrik ton di 2019. Seementara total volume pengangkutan sebesar 24,9 juta metrik ton. Pendapatan sewa berjangka meningkat signifikan sebesar 35% menjadi US$ 13,3 juta dari US$ 9,9 juta di 2019. Peningkatan terjadi di semua segmen bisnis, yakni Floating Loading Facility (FLF), Kapal Tunda dan Tongkang (TNB) dan Kapal Curah Besar (MV).

Perseroan mencatat marjin laba lotor sebesar 18% atau US$ 12,5 juta. Marjin EBITDA berhasil dicapai di 35% atau sebesar US$ 24,3 juta.

Sumber: BeritaSatu.com