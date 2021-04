Aviliani: Struktur Belanja Pemerintah Harus Diperbaiki

Pengamat perbankan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menjadi narasumber dalam acara Economic Outlook 2021 sesi “Geliat Industri Perbankan 2021” yang terselenggara atas kerja sama Berita Satu Media Holdings dengan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Rabu (25/11/2020). (Foto: Beritasatu Photo)