Quadra Luncurkan Sintered Stone Slab dengan Berbagai Varian

Senin, 26 April 2021 | 21:43 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Seiring berkembangnya teknologi industri material, pilihan bahan dan motif penutup dinding, lantai dan furnitur pun makin bervariasi. Guna mendapatkan tampilan yang mewah dan elegan, Sintered Stone Slab dapat menjadi pilihan yang tepat untuk para arsitek dan interior desainer saat ini.

Quadra adalah Sintered Stone Slab; suatu material yang terbuat dari campuran bahan bebatuan dari alam yang berkualitas di mana pada proses produksinya materi tersebut dipadatkan dengan tekanan tinggi lalu dibakar dengan suhu 1.250 derajat Celcius, sehingga Quadra menjadi padat, keras dan tidak memiliki pori-pori.

Pada kuartal 1 tahun 2021 ini, Quadra meluncurkan The All New Collections. Menampilkan 22 varian motif terbaru yang terbagi dalam 2 ukuran, yaitu 320 x 160 cm dengan ketebalan 12 mm serta 240 x 120 cm dengan ketebalan 9 mm.

Jumlah koleksi The All New Collections yang berukuran 320 x 160 cm berjumlah 7 motif, sedangkan jumlah koleksi yang berukuran 240 x 120 cm berjumlah 15 motif. Pada koleksi 240 x 120 cm saat ini tersedia feature endmatch dan bookmatch. Di mana fitur ini sebelumnya hanya terdapat pada slab ukuran 320 x 160 cm.

BACA JUGA Menata Interior Rumah Jadi Hobi Baru di Masa Pandemi

“Peluncuran motif-motif terbaru yang bervariasi ini adalah untuk memberikan pilihan desain dan pengalaman ruang yang berbeda kepada para arsitek dan desainer interior untuk mengeksplor imajinasi dan kreativitas pada bangunan," ujar GM Marketing Quadra, Jimin Suman melalui keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Selain motif dan ukuran yang beragam, The All New Collections 2021 juga memberikan pilihan permukaan (finishing) yang lebih beragam yaitu Shiny Polished, Luxurious Matte, Original Matte dan Lite Matte.

“Material Quadra mudah diaplikasikan pada bangunan atau interior, Quadra juga less maintenance. Perusahaan kami menggunakan teknologi tinggi dari Italia. Teknologi ini merupakan sebuah revolusi dalam dunia industri building material di mana (memproduksi Slab) ukuran sudah tidak menjadi kendala,” tambah Jimin.

Quadra diciptakan dengan filosofi green concept, di mana kelestarian lingkungan mendapat perhatian termasuk ketika proses produksinya dilakukan dengan meminimalkan polusi, water recycling, penggunaan gas sebagai bahan bakar, dan lain-lain.

“Quadra mampu menciptakan desain tanpa batas dengan kualitas produk berstandar tinggi. ‘Ultimate Design Surface’ berarti bahwa Quadra merupakan sebuah ketangguhan permukaan yang mampu menciptakan nuansa mewah dan elegan di setiap bangunan dengan desain motif bervariasi," kata Manager Marketing Quadra, Darius Hartanto.

BACA JUGA Inspirasi Wallpaper untuk Mempercantik Interior Rumah

Untuk menunjang ketersediaan produk, Quadra telah memiliki jalur pendistribusian yang tersebar luas di seluruh kota-kota besar Indonesia seperti Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, hingga Makassar.

Selain itu Quadra Gallery yang tersebar di Jakarta (Quadra Gallery Meruya, Quadra Gallery Fatmawati, Quadra Gallery Kelapa Gading, dan Quadra Gallery Mangga Dua), Quadra Gallery Kota Baru Parahyangan (Bandung), Quadra Gallery Surabaya, Quadra Gallery Semarang, Quadra Gallery Medan, dan Quadra Gallery Denpasar (Bali) semakin memudahkan konsumen untuk mendapatkan material ini.

Sumber: BeritaSatu.com