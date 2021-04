Harga Minyak Turun karena Covid-19 India Bebani Permintaan BBM

Selasa, 27 April 2021 | 06:58 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Senin (26/4/2021) di tengah kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19 di India akan menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) pada importir minyak terbesar ketiga dunia. Selain itu, investor menyesuaikan posisi menjelang kenaikan produksi minyak OPEC+ yang direncanakan mulai Mei.

Minyak mentah berjangka Brent turun 0,7% ke US$ 65,65 per barel, menyusul kenaikan 1,1% pada akhir pekan lalu. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 0,37% menjadi US$ 61,91 per barel, setelah naik 1,2% pada Jumat (23/4/2021).

"Sentimen pasar tertekan di tengah kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19 di beberapa negara, terutama di India, akan memangkas permintaan bahan bakar," kata Kepala Analis Fujitomi Co, Kazuhiko Saito.

Perdana Menteri Inda Narendra Modi mendesak semua warga untuk divaksinasi. Menurutnya, India tengah dilanda badai infeksi Covid-19 karena negara itu mencetak rekor global baru dalam sehari.

Di Jepang, pembeli minyak terbesar keempat di dunia, menyatakan keadaan darurat di sejumlah kota seperti Tokyo dan Osaka pada Minggu (25/4/2021). Hal mempengaruhi hampir seperempat populasi saat negara tersebut berupaya untuk memerangi lonjakan kasus.

“Investor, termasuk spekulan, telah mengalihkan dana dari pasar minyak ke pasar biji-bijian karena volatilitas yang jauh lebih tinggi pada harga jagung,” kata Fujitomi Saito.

Jagung, gandum, dan kedelai di pasar komoditas Chicago mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun pada minggu lalu karena kekhawatiran cuaca dingin akan merusak tanaman sehingga menopang harga. Pada saat yang bersamaan, ada ekspektasi lebih banyak menggunakan produk pertanian untuk bahan bakar nabati.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, yang dikenal sebagai OPEC +, pada pertemuan 1 April menyetujui mengurangi pembatasan produksi sebesar 350.000 barel per hari (bph) di bulan Mei, 350.000 bpd lagi di bulan Juni dan selanjutnya 400.000 bpd atau lebih di bulan Juli. "Kelompok produsen akan mengadakan pertemuan teknis minggu ini," kata Wakil Perdana Menteri Rusia pekan lalu.

Perusahaan energi AS, memangkas jumlah rig minyak yang beroperasi untuk pertama kalinya sejak Maret, karena rig turun satu menjadi 438 minggu lalu, menurut Baker Hughes Co.

