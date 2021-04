Bursa Asia Flat Jelang Pengumuman Suku Bunga Bank Sentral Jepang

Selasa, 27 April 2021 | 08:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik sedikit berubah (flat) pada Selasa pagi (27/4/2021) karena investor menunggu keputusan suku bunga Bank of Japan.

Di Jepang, Nikkei 225 sebagian besar mendatar pada awal perdagangan, sementara indeks Topix melemah 0,37%.

Bank of Japan akan mengumumkan keputusan suku bunganya siang ini pukul 11.00 waktu setempat. Pengumuman itu terjadi ketika banyak wilayah, termasuk Tokyo dan Osaka, baru-baru ini ditempatkan keadaan darurat untuk menekan penyebaran infeksi virus corona.

Adapun Kospi Korea Selatan melemah tipis pagi ini. Sementara saham Australia S&P/ASX 200 di atas garis datar. Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,06% lebih tinggi.

Investor terus memantau situasi Covid-19 di India karena negara itu tengah berjuang melawan gelombang kedua yang memperburuk sistem perawatan kesehatan.

Dalam perkembangan perusahaan, HSBC akan mengumumkan pendapatan kuartal pertamanya pada Selasa.

Semalam di Wall Street, S&P 500 naik 0,18% mencatat rekor di 4.187,62, sementara Dow Jones Industrial Average merosot 61,92 poin menjadi 33.981,57. Nasdaq Composite naik 0,87% menuju rekor baru ke 14.138.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 90,869. Yen Jepang diperdagangkan pada 108,16 per dolar, melemah dari level 107,5 melawan greenback akhir pekan lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7797, setelah naik dari bawah US$ 0,776 kemarin.

Sedangkan harga minyak naik pada jam perdagangan Asia pagi ini. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,15% menjadi US$ 65,75 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga bertambah 0,18% menjadi US$ 62,02 per barel.

Sumber: CNBC