Dukung Holding Pariwisata, AP II Rebranding Aplikasi INAirport Jadi Travelin

Selasa, 27 April 2021 | 10:22 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Angkasa Pura II atau AP II melakukan rebranding aplikasi INAirport dengan mengubah logo dan namanya menjadi travelin.

“Pada Senin, 26 April 2021, kami secara resmi melakukan rebranding dengan mengubah logo dan nama aplikasi INAirport menjadi travelin," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin, Selasa (27/4/2021).

BACA JUGA Layanan GeNose Dibuka Lagi di Tiga Bandara, Cek Daftarnya

Melalui rebranding ini, lanjut dia, pihaknya ingin mendukung ekosistem transportasi dan pariwisata. Aplikasi travelin ini akan menghadirkan layanan terintegrasi antarseluruh stakeholders untuk memberikan seamless journey experience.

Lebih lanjut, Muhammad Awaluddin mengatakan, aplikasi travelin juga disiapkan untuk mendukung Holding Ekosistem Pariwisata dan Transportasi yang terdiri dari sejumlah stakeholders BUMN di sektor tersebut.

Secara umum, aplikasi travelin saat ini memiliki fitur-fitur yang terbagi di dalam dua submenu, yakni Sebelum Anda Terbang (Before You Fly) dan Selama Anda di Sini (While You Are Here). Fitur yang terdapat pada Before You Fly adalah E-check in; Book Flight & Hotel; Transportation; Tourism; E-commerce; Payment Gateway berbagai tagihan seperti telepon, listrik, air, multifinance, dsb; E-HAC; dan Premium Services. Sementara itu, fitur yang ada di While You Are Here adalah Shop & Dine; WiFi; Emergency; News; Link Aja!; Airportainment; Hotel; dan Premium Services.

Fitur ke depan yang akan dikembangkan di aplikasi travelin adalah Airport Single Identity (Airport ID) bagi para traveler, pengunjung bandara dan staf/pekerja di bandara untuk mengakses lebih mudah dan cepat berbagai layanan bandara AP II seperti misalnya layanan keberangkatan dan kedatangan, layanan terkait penerbangan, layanan di area 3T (transportation, travel, tourism), hingga layanan pihak ketiga seperti hotel, transportasi publik dan kesehatan.

BACA JUGA Meskipun Mudik Dilarang, AP II Tetap Antisipasi Lonjakan Penumpang

Melalui Airport ID, AP II dapat lebih mengenal pelanggan dengan konsep Know Your Customer (KYC) untuk menjamin kelancaran proses di bandara (seamless experience), meningkatkan aspek keamanan, dan memberikan layanan yang lebih personal (personalized services).

Chief Project Business Digital Airport AP II Wahyu Cahyadi menuturkan perseroan memiliki rencana besar terhadap aplikasi travelin. Salah satu fitur yang akan disematkan di dalam aplikasi travelin adalah pengenalan wajah (face recognition) untuk mengetahui data-data penerbangan pemilik akun, sekaligus untuk memproses keberangkatan/kedatangan yang bersangkutan. “Kami tengah merintis untuk menjadikan aplikasi travelin ini bisa membuat, istilahnya, penumpang pesawat cukup membawa wajah saja ke bandara untuk dapat melakukan perjalanan dengan pesawat,” ujar Wahyu Cahyadi.

Wahyu Cahyadi menambahkan rencana ini membutuhkan kolaborasi penuh dengan stakeholder terkait. “Perlu adanya kolaborasi dengan stakeholder, terutama terkait dengan data. Karena melalui metode pengenalan wajah data-data penerbangan dapat dengan cepat diketahui," sebut dia.

Melalui berbagai fitur eksisting dan yang akan dikembangkan, aplikasi travelin yang mengusung tagline Airport in Your Hand dapat menjelma menjadi aplikasi tunggal untuk berbagai keperluan (Single Application For Multipurpose).

Sumber: BeritaSatu.com