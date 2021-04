Indopoly Tebar Dividen US$ 2,2 Juta

Selasa, 27 April 2021 | 15:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Wakil Presiden Direktur PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk Jeffrey Halim (kedua kanan), Komisaris Independen Indopoly Irawan Sastrotanojo (kanan), Direktur Indopoly Gordon Zhao-Yu Giang (kiri) dan Direktur Indopoly Alexandra Bustami berbincang di sela-sela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Paparan Publik di Jakarta, Selasa, 27 April 2021. Perusahaan yang bergerak dalam industri lembaran plastik tersebut melaporkan bahwa pada 2020 perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 7.885.331 dolar AS, meningkat 86,7% dibandingkan pada 2019 sebesar 4.222.588 dolar AS. (Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal)

Jakarta, Beritasatu.com - Para pemegang saham emiten kemasan plastik, PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 5 per lembar saham atau senilai US$ 2,214 juta. Dividen itu setara dengan 28,08% dari laba bersih 2020 yang tercatat US$ 7,885 juta.

"Pembayaran dividen dijadwalkan akan dilakukan pada 28 Mei 2021," kata Wakil Presiden Direktur PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk Jeffrey Halim usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Paparan Publik di Jakarta, Selasa (21/4/2021).

Tanggal pencatatan terakhir bagi para pemegang saham untuk menerima dividen adalah tanggal 7 Mei 2021.

Selain membagikan dividen, sisa laba bersih sebesar US$ 100.000 atau 1,27% laba bersih 2020 sebagai dana cadangan. Sementara sebesar US$ 5,570 juta atau 70,65% laba digunakan sebagai laba ditahan dalam rangka ekspansi.

Indopoly melaporkan bahwa laba bersih meningkat 86,7% dari tahun sebelumnya US$ 4,222 juta menjadi US$ 7,885 juta di tahun 2020.

Sementara pada 2021, Indopoly menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 1,5 juta untauk pemeliharan mesin (maintenance) dan peralatan. Adapun sumber pendanaannya berasal dari kas internal.

