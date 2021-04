Bursa Eropa Dibuka Melemah, Investor Pantau Rapat the Fed

Selasa, 27 April 2021 | 16:02 WIB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa bergerak melemah di awal perdagangan hari ini, Selasa(27/4/2021). Investor menantikan rapat dua hari bank sentral AS atau the Federal Reserve yang dimulai hari ini.

Indeks Stoxx600 Eropa turun 0,04%, DAX Jerman turun 0,19%, FTSE Inggris turun 0,01%, CAC Prancis turun 0,01%, FTSE MIB turun 0,41%.

Bank sentral AS atau the Federal Reserve (the Fed) diperkirakan tidak akan merubah kebijakannya karena pemulihan ekonomi AS masih terus berjalan sesuai ekspektasi.

Federal Open Market Committee (FOMC) akan melakukan pertemuan dua hari mulai Selasa (27/4/2021). Meskipun ada kekhawatiran akan kenaikan inflasi, para analis memperkirakan para pejabat the Fed tidak akan menaikkan suku bunga atau memperketat kebijakan moneter.

Pelaku pasar menantikan laporan keuangan sejumlah emiten besar di AS seperti Alphabet, Microsoft, Starbucks, dan AMD.

Di Eropa, laporan keuangan BP triwulan pertama lebih baik dari perkiraan. BP mencatat laba US$ 2,6 miliar ditopang pulihnya harga minyak mentah dan naiknya margin kilang. Saham BP naik 1,3%.

UBS turun 2,2% setelah mengumumkan laba triwulan pertama 2021 sebesar US$ 1,8 miliar, naik 14% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Laba UBS bisa lebih tinggi lagi jika tidak terdampak skandal Archegos.

