SML Hadirkan Cimory Dairyland di BSD City

Selasa, 27 April 2021

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sinar Mas Land (SML) menjalin kerja sama dengan Cimory Group untuk menghadirkan taman bermain dan edukasi berupa peternakan di BSD City. Dengan luas tanah sekitar 3,5 hektare (ha), Cimory Dairyland yang mengusung Farm Leisure Park in the City memiliki konsep petting zoo untuk memberikan edukasi tentang hewan dan proses pengolahan susu dari awal hingga dapat dikonsumsi (from farm to table).

"Rekreasi di alam terbuka bersama hewan bagi keluarga kini sudah menjadi kebutuhan. Akan tetapi, hal itu sulit diperoleh warga sekarang ini. Dengan kehadiran Cimory Dairyland, keluarga dapat beraktivitas dan belajar bersama tentang beberapa hewan ternak dan pengolahan produk dari hewan yang dapat dimanfaatkan manusia,” kata Managing Director Business Development Sinar Mas Land, Alim Gunadi, dalam siaran pers, Selasa (27/4/2021).

Alim Gunadi menjelaskan, untuk fase desain Cimory Dairyland akan dimulai pada tahun ini, kemudian dilanjutkan ke tahap konstruksi pada 2022 mendatang. Cimory Dairyland ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2023 mendatang dan ditargetkan dapat menarik sekitar 1 juta pengunjung per tahun.

Kehadiran Cimory Dairyland akan semakin memperkaya fasilitas edutainment di BSD City. Seiring dengan pertambahan populasi di wilayah ini, warga BSD City dan sekitarnya membutuhkan beragam wahana atau tempat untuk rekreasi.

Perwakilan Cimory Group, Wenzel Sutantio, menyambut gembira kerja sama yang dilakukan pihaknya dengan Sinar Mas Land.

"Kita tahu reputasi Sinar Mas Land sebagai perusahaan properti nasional terpercaya dengan salah satu proyeknya kota mandiri BSD City yang kini menjadi pilihan tempat tinggal banyak masyarakat. Jumlah penduduk di BSD City yang kian bertambah tentu akan memerlukan sejumlah alternatif tempat rekreasi bagi keluarga. Karena itu, kami tertarik sekali untuk membangun Cimory Dairyland di BSD City,” tutur Wenzel.

Sumber: BeritaSatu.com