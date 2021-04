Urban Park Shibuya District Hadirkan Kawasan Kuliner Tematik

Selasa, 27 April 2021 | 16:21 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Moiz Hotel Group dengan Incorp Management (PT Inti Usaha Nusantara) menghadirkan area komersial Urban Park Shibuya District dengan konsep yang baru dan berbeda di kawasan West Senayan, Tangerang.

Urban Park Shibuya District menempati lahan seluas 2.500 meter persegi (m2) dan saat ini sebanyak 25 tenant dengan berbagai menu makanan khas Jepang sudah mengisi gerai-gerai yang ada.

President Director Incorp Management, Ihya Nasution mengatakan, Urban Park Shibuya District menjadi keunikan tersendiri dari setiap konsep yang dihadirkan karena mengusung The New Concept Hang Out for Foodlover, Community, Exhibitor and Antimainstream.

"Urban Park adalah konsep Outdoor Food Avenue dengan detail thematic serta event yang disajikan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, mendukung jenis usaha lainnya serta sebagai traffic puller dan meeting point dari captive market lingkungan sekitarnya,” ujar Ihya Nasution, dalam siaran pers, Selasa (27/4/2021).

Dikatakan Ihya, kondisi pandemi yang kemungkinan masih terasa hingga lebih dari dua tahun kedepan, menuntut satu tempat terbuka yang dapat mengakomodir beberapa kegiatan tersebut namun tetap menjaga protokol kesehatan.

"Urban Park sangat cocok dikembangkan pada berbagai lahan idle diantaranya selasar apartment, mall atau office. Terlebih lagi yang terintegrasi dengan mixed use superblock dan juga dapat dikembangkan secara independen pada lahan terbuka di kawasan permukiman. Segmen pasar mid-low atau mid-high dengan pengembalian investasi kurang dari 4 tahun, menjadikan Urban Park menarik bagi investor dan pemilik gedung juga pemilik lahan,” imbuh Ihya.

