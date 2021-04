Sido Muncul Beri Bantuan Rp 720 Juta untuk Keluarga Awak KRI Nanggala

Selasa, 27 April 2021 | 16:31 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, TBK memberikan bantuan kepada keluarga awak KRI Nanggala-402.

Bantuan sebesar Rp 720 juta tersebut diserahkan oleh Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat secara simbolis kepada Wakasal Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono di Mabesal Cilangkap, Senin (26/4/2021).

Adapun bantuan ini akan diberikan kepada keluarga awak KRI Nanggala-402 pada 1 Mei mendatang.

"Saya dan adik-adik saya lega bisa membantu. Semoga bantuan kami dapat berguna bagi mereka," kata Irwan, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

"Saya juga menyampaikan rasa belasungkawa kami kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberkati," lanjutnya.

Lebih lanjut, Irwan mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa kapal selam KRI Nanggala-402.

"Terbayang bagaimana crew Nanggala-402 menghadapi saat terakhir dalam kepanikan. Setiap malam aku mendoakan supaya mereka selamat sampai hari Sabtu. Ternyata, semua crew Nanggala 402 dinyatakan gugur dalam tugas," kata Irwan.

"Saya sedih. Masyarakat Indonesia juga sedih. Mari doakan mereka yang gugur dan juga keluarganya," lanjutnya.

Irwan menambahkan, saat ini banyak kalangan yang akan membantu keluarga awak KRI Nanggala-402.

"Pak Jokowi akan membantu pendidikan anak mereka sampai S1, Ibu Risma memberi santunan uang dan pendampingan psikolog, pengacara Hotman Paris akan membantu pendidikan dan masih banyak pengusaha lain yang akan membantu," kata Irwan.

Adapun rincian bantuan dari Sido Muncul yang akan diserahkan kepada masing-masing personel di KRI Nanggala-402 adalah sebagai berikut:

1. Letkol Laut (P) Heri Oktavian Rp 25 juta

2. Mayor Laut (P) Eko Firmanto Rp 20 juta

3. Mayor Laut (T) Wisnu Subiyantoro Rp 20 juta

4. Kapten Laut (E) Yohanes Heri Rp 20 juta

5. Kapten Laut (P) I Gede Kartika Rp 20 juta

6. Lettu Laut (P) Muhadi Rp 15 juta

7. Lettu Laut (P) Ady Sonata Rp 15 juta

8. Lettu Laut (P) Imam Adi Rp 15 juta

9. Lettu Laut (T) Anang Sutriatno Rp 15 juta

10. Letda Laut (E) Adhi Laksmono Rp 15 juta

11. Letda Laut (P) Munawir Rp 15 juta

12. Letda Laut (T) Rhesa Tri Rp 15 juta

13. Letda Laut (T) Rintoni Rp 15 juta

14. Letda Laut (P) M Susanto Rp 15 juta

15. Serka Bah Ruswanto Rp 10 juta

16. Sertu Bah Yoto Eki Setiawan Rp 10 juta

17. Sertu Ttu Ardi Ardiansyah Rp 10 juta

18. Sertu Kom Achmad Faisal Rp 10 juta

19. Sertu Kom Willy Ridwan Santoso Rp 10 juta

20. Sertu Eko M Rusdiyansyah Rp 10 juta

21. Sertu Eki Ryan Yogie Pratama Rp 10 juta

22. Sertu Mes Dedi Hari Susilo Rp 10 juta

23. Serda Bah Bambang Priyanto Rp 10 juta

24. Serda Kom Purwanto Rp 10 juta

25. Serda Kom Eko Prasetiyo Rp 10 juta

26. Serda Ttu Harmanto Rp 10 juta

27. Serda Ttu Lutfi Anang Rp 10 juta

28. Serda Atf Dwi Nugroho Rp 10 juta

29. Serda Ede Pandu Yudha Kusuma Rp 10 juta

30. Serda Eta Misnari Rp 10 juta

31. Serda Saa Setyo Wawan Rp 10 juta

32. Serda Lis Hendro Purwoto Rp 10 juta

33. Serda Mes Guntur Ari Prasetyo Rp10 juta

34. Serda Lis Diyut Subandriyo Rp 10 juta

35. Serda Lis Wawan Hermanto Rp 10 juta

36. Serda Lis Syahwi Mapala Rp 10 juta

37. Serda Lis Wahyu Adiyas Rp 10 juta

38. Serda Lis Edi Wibowo Rp 10 juta

39. Kopda Eta Kharisma D.B Rp 10 juta

40. Kopda Tlg Nugroho Putranto Rp 10 juta

41. Kopda Mes Khoirul Faizin Rp 10 juta

42. Kopda Trb Maryono Rp 10 juta

43. Klk Eta Roni Effendi Rp 10 juta

44. KLK Eta Distriyan Andy P Rp 10 juta

45. KLS Isy Raditaka Margiansyah Rp 10 juta

46. KLS Isy Gunadi Fajar R Rp 10 juta

47. KLS Nav Denny Richi Sambudi Rp 10 juta

48. KLS Mes Muh Faqihudin Munir Rp 10 juta

49. KLS Nav Edy Siswanto Rp 10 juta

50. Kolonel Laut (P) Harry Setyawan (Non ABK) Rp 25 juta

51. Letkol Laut (E) Irfan Suri (Non ABK) Rp 25 juta

52. Mayor Laut (E) Whilly (Non ABK) Rp 20 juta

53. Suheri –PNS (Non ABK) Rp 10 juta

Sumber: BeritaSatu.com