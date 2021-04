Harga Emas Stabil Jelang Pertemuan Fed, Paladium Cetak Rekor Baru

Rabu, 28 April 2021 | 06:55 WIB

Chicago, Beritatasatu.com - Harga emas sedikit berubah pada Selasa (27/4/2021) menjelang pertemuan Federal Reserve AS, sementara harga paladium mencapai rekor tertinggi baru di tengah kekhawatiran pasokan.

Harga emas di pasar spot flat di US$ 1.780,90 per ons. Sementara emas berjangka AS sedikit berubah pada US$ 1.776,10 per ons.

"Emas adalah semacam air menjelang pertemuan Fed," kata analis StoneX, Rhona O'Connell.

Meskipun pertemuan kebijakan 2 hari Fed yang berakhir Rabu (28/4/2021) diperkirakan tidak ada perubahan besar, investor akan memperhatikan prospek ekonomi dari Ketua Jerome Powell.

The Fed memangkas suku bunga acuan menjadi mendekati nol Maret lalu setelah pandemi melanda Amerika Serikat. Th Fed berjanji membiarkan biaya pinjaman tidak berubah sampai ekonomi mencapai lapangan kerja penuh dan inflasi mencapai 2%.

Pasar juga akan mengamati rilis data produk domestik bruto kuartalan AS minggu ini. Sementara penguatan dolar membuat emas kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Adapun paladium naik 1% menjadi US$ 2.952 per ons, setelah mencapai rekor tertinggi US$ 2.960,50.

Sedangkan perak sebagian besar menguat ke US$ 26,22 per ons, dan platinum turun 0,1% menjadi US$ 1.242.29.

