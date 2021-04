UMKM yang Masuk Platform Digital Tembus 11,7 Juta di 2020

Rabu, 28 April 2021 | 11:22 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada 2020 lalu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah berhasil menambah 3,7 juta UMKM yang masuk dalam ekosistem digital, sehingga total pelaku UMKM yang sudah onboarding atau masuk ke dalam platform digital hingga akhir 2020 mencapai 11,7 juta unit UMKM.

“Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang onboarding atau go digital bisa menembus 30 juta,” ujar Airlangga Hartarto dalam webinar "Percepatan Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi" yang merupakan kerja sama antara Majalah Investor dengan PT BCA Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pembiayaan Digital Indonesia, serta didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, Rabu (28/4/2021).

Diakui Airlangga, adanya pandemi Covid-19 memang telah mempercepat transformasi digital. Di tengah banyak tantangan sepanjang 2020 lalu, produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital mencapai US$ 44 miliar, tumbuh 11% dibandingkan 2019. Bahkan McKinsey Global Institute memprediksi ekonomi digital Indonesia akan menyumbang US$ 130 miliar hingga US$ 150 miliar terhadap PDB Indonesia di tahun 2025.

“Di dalam pengembangan ekonomi digital, pemerintah telah membangun strategi nasional ekonomi digital. Pemerintah akan memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur digital untuk penciptaan iklim inovasi yang baik. Selain itu,Undang-Undang Cipta Kerja juga akan mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital,” kata Airlangga.

Di mengatakan, pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk onboarding. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online. Ini terlihat dari kenaikan trafik belanja online sebesar 15% hingga 20%, sehingga makin mempertegas pentingnya digitalisasi.

“Pemerintah memandang UMKM digital sebagai kunci pemulihan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong digitalisasi UMKM offline untuk onboarding, dan juga memberikan stimulus bagi yang sudah masuk ke dalam platform digital,”

