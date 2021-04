Digitalisasi Sistem Pembayaran Kurangi Hambatan Struktural dan Disparitas Wilayah

Rabu, 28 April 2021 | 13:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Akhis R. Hutabarat menegaskan, BI terus mengakselerasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran untuk pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, serta untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, digitalisasi juga diharapkan mampu mengurangi permasalahan struktural dan disparitas antar wilayah yang selama ini menjadi kendala, antara lain persoalan infrastruktur logistik, sumber daya manusia, hingga tingkat inklusi keuangan.

“Digitalisasi perlu dipercepat untuk mengurangi berbagai hambatan struktural dalam perekonomian Indonesia,” kata Akhis dalam webinar "Percepatan Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi" yang merupakan kerja sama antara Majalah Investor dengan PT BCA Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pembiayaan Digital Indonesia, serta didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, Rabu (28/4/2021).

Dikatakan Akhis, selama ini dominasi transaksi masih berada di Jakarta. Melalui digitalisasi, ke depan konsentrasi transaksi di Jakarta diharapkan dapat diperluas ke seluruh Indonesia.

Akhis menyampikan, respon Bank Indonesia terhadap digitalisasi ini tuangkan dalam visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI). Adapun lima visi SPI adalah Pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

Ketiga, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti Application Programming Interface-API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.

Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

“Esensi kebijakan dari blueprint ini adalah pertama kita perlu merestrukturisasi industri sistem keuangan yang terus berkembang di era digital ini, dan kemudian ini akan mendukung infrastruktur sistem pembayaran yang sedang dikembangkan agar interoperable dan interkoneksi,” kata Akhis.

