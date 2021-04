PT Inti Gandeng Anak Usaha Telkom Produksi dan Perawatan Perangkat Telekomunikasi

Rabu, 28 April 2021 | 14:46 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

PT Inti menjalin kerja sama strategis dengan PT PINS Indonesia (Telkom Group) alias PINS terkait sinergi pengembangan dan solusi Internet of Things (IoT) serta produksi dan perbaikan perangkat telekomunikasi, Senin 26 April 2021. (Foto: Ist)

Bandung, Beritasatu.com – PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT Inti makin agresif melakukan aksi korporasi. Kali ini, PT Inti menjalin kerja sama strategis dengan PT PINS Indonesia (Telkom Group) terkait sinergi pengembangan dan solusi Internet of Things (IoT) serta produksi dan perbaikan perangkat telekomunikasi.

“Kerja sama ini merupakan jalan lebar bagi kami untuk mendapatkan kepercayaan masif secara nasional sehingga nantinya seluruh ekosistem industri PT Inti akan bergerak lebih pesat, khususnya di area manufaktur dan repair,” ucap Direktur Utama PT Inti (Persero) Otong Iip, di Bandung, Rabu (28/04).

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut telah digelar pada Senin, 26 April 2021, di Kantor Pusat PT PINS, Kota Jakarta, yang diteken oleh Direktur Utama PT Inti (Persero) Otong Iip dan Direktur Utama PT PINS Henry Christiadi. Rencana kerja sama operasi tersebut telah diinisiasi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) tentang Kerja Sama Assembly, Modifikasi, Repair, dan Enhancement Device atau Modul dengan PT PINS yang telah diteken sebelumnya pada 14 Agustus 2020.

Adapun lingkup kerja sama operasi tersebut meliputi:

1) Pengembangan dan solusi Internet of Things (IoT).

2) Produksi atau perakitan (manufacture/assembly) perangkat Gigabit Capable Passive Optical Network (GPON), Network Terminal Equipment (NTE), dan Customer Premises Equipment (CPE).

3) Perbaikan (repair) GPON, NTE, dan CPE.

4) Perangkat navigasi.

Kerja sama strategis ini, menurut Otong Iip, diharapkan dapat membantu korporasi dalam memberikan solusi terintegrasi dengan mengoptimalkan teknologi, kompetensi, dan proses bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan konsumen. Harapannya pula, sinergi ini juga akan berkelanjutan dan memberikan efek domino pada pertumbuhan bisnis kedua belah pihak, seiring dengan berkembangnya potensi bisnis di masa mendatang.

“PT Inti akan mengoptimalkan resources perusahaan agar dapat mempercepat pekerjaan, sekaligus memberi progress positif pada proyek Telkom, terutama di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Situasi ini memang menantang, tapi semua pekerjaan harus tetap berjalan,” tutur Otong Iip.

PT Inti (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang secara resmi didirikan pada 30 Desember 1974. Perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Moch Toha No. 77 Bandung memiliki lini bisnis di bidang Manufacture and Assembly, Managed Service, Digital Service, dan System Integrator. Untuk mendukung bisnisnya, PT Inti (Persero) juga mengoperasikan fasilitas produksi seluas delapan hektar di Jalan Moch Toha No 225 yang memproduksi perangkat telekomunikasi dan elektronik.

Sumber: BeritaSatu.com