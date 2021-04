Indef: Ekonomi Digital Jangan Sampai Perparah Ketimpangan

Pengamat ekonomi digital dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda dalam webinar "Percepatan Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi" yang merupakan kerja sama antara Majalah Investor dengan PT BCA Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pembiayaan Digital Indonesia, serta didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, Rabu, 28 April 2021. (Foto: Beritasatu.com)