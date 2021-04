Metrodata Electronics Dirikan Perusahaan Baru

Rabu, 28 April 2021 | 19:19 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) melalui anak usahanya yaitu PT Mitra Integrasi Informatika (MII) mendirikan perusahaan baru, PT Sinergi Transformasi Digital (STD). Perusahaan ini akan berfokus pada layanan transformasi digital bagi segmen/pasar yang baru dan juga mendukung perkembangan bisnis induk usaha.

Corporate Secretary Metrodata Electronics, Randy Kartadinata menjelaskan, cucu usaha ini juga nantinya akan menyediakan layanan untuk 8 pilar solusi Metrodata yaitu cloud, big data and analytic, security, digital business platform, managed services, hybrid IT infrastructure, business application, consulting and advisory services.

"Penandatanganan Akta Pendirian PT Sinergi Transformasi Digital telah diselesaikan pada 26 April 2021. Dalam akta pendirian ini, MII akan memiliki sebesar 95% atau 9.500 saham di PT Sinergi Transformasi Digital,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/4/2021).

Dalam aksi ini, disepakati komposisi modal dasar Rp 40 miliar dan modal disetor dan ditempatkan sebanyak Rp 10 miliar. Secara rinci, PT Mitra Integrasi Informatika menyetor sebanyak Rp 9,50 miliar, kemudian Herryanti sejumlah Rp 300 juta dan Alexander Kuntoro sebanyak Rp 200 juta.

Tahun ini, MII bersama dengan induk usahanya berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis keamanan siber (cyber security). Hal ini sejalan dengan maraknya transformasi digital di masa pandemi Covid-19.

Presiden Direktur Metrodata Electronics, Susanto Djaja menjelaskan, pandemi mengharuskan perusahaan untuk berkembang secara digital agar tetap produktif. Namun, digitalisasi tersebut membutuhkan keamanan data. Karena itu, perseroan menyediakan solusi dan konsultasi keamanan siber bagi perusahaan lintas industri.

"Terjadinya kebocoran data dapat menimbulkan kerugian reputasi yang cukup besar. Kami hadir memberikan solusi di era digital dengan menawarkan solusi cyber security terbaik," kata Susanto.

Sumber: BeritaSatu.com