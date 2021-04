Solusi Tunas Pratama Berencana Private Placement 113,75 Juta Saham

Rabu, 28 April 2021 | 20:54 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (28/4/2021), pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada 3 Juni 2021.

Jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rencana aksi korporasi tersebut sebanyak 113,75 juta saham dengan masing-masing nilai nominal Rp 100 yang merupakan sebanyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Adapun harga pelaksanaan dari aksi ini belum diumumkan.

Dengan adanya aksi korporasi tersebut, pemegang saham perseroan akan mengalami penurunan atau dilusi kepemilikan saham sebesar 3,93%.

Kemudian, rencana PMTHMETD ini akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi perseroan dan entitas anak. Sesudah pelaksanaan PMTHMETD, ekuitas akan bertambah yang terdiri dari modal disetor dan agio saham, sehingga memperkuat permodalan guna menumbuhkan penjualan dan laba perseroan.

Adapun dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya rencananya akan digunakan untuk pelunasan pinjaman dan pendanaan untuk menambah modal kerja perseroan.

Manajemen perseroan menyebutkan, pinjaman tersebut adalah fasilitas senilai US$ 297 juta tertanggal 27 Februari 2018, yang ditandatangani oleh BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore, ING Bank NV Singapore, CIMB Niaga, Standard Chartered Bank Singapore, Sumitomo Mitsui Banking, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD.

Kemudian, perjanjian fasilitas pinjaman sebesar Rp 3,85 triliun tertanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore, CIMB, Mandiri, Bank Permata, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, sampai diterbitkannya pengumuman ini, perseroan belum mendapatkan calon pemodal definitif yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru perseroan yang akan diterbitkan oleh perseroan dalam rangka PMTHMETD, oleh karena itu pihaknya belum dapat menentukan ada atau tidaknya perubahan pengendalian atas perseroan setelah pelaksanaan aksi korporasi tersebut.

