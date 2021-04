Wall Street Melemah Setelah Fed Pertahankan Suku Bunga Dekati Nol

Kamis, 29 April 2021 | 05:43 WIB

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melemah pada perdagangan Rabu (28/4/2021) setelah bank sentral, Federal Reserve (the Fed) menahan suku bunga tidak berubah pada keputusan terbarunya dan mengisyaratkan akan mempertahankan kebijakan moneter yang mudah untuk beberapa waktu meskipun ekonomi menguat dan inflasi naik.

S&P 500 merosot 0,08% menjadi 4.183,18, Dow Jones Industrial Average merosot 164 poin menjadi 33.820,38, terseret oleh penurunan 7,2% saham Amgen karena pendapatan yang mengecewakan. Nasdaq Composite diperdagangkan lebih rendah 0,28% menjadi 14.051,03.

The Fed mengakhiri pertemuan kebijakan 2 hari pada Rabu, di mana bank sentral mempertahankan suku bunga mendekati nol. Hal itu meningkatkan penilaiannya terhadap ekonomi dan mengakui inflasi sedang meningkat.

"Keputusan itu mengacu kemajuan vaksinasi dan dukungan kebijakan yang kuat, indikator aktivitas ekonomi dan membaiknya lapangan pekerjaan," kata Fed dalam sebuah pernyataan.

“Dengan inflasi yang terus berjalan dalam jangka panjang ini, Komite akan mencapai inflasi secara moderat di atas 2% untuk beberapa waktu sehingga inflasi rata-rata 2% dari waktu ke waktu dan ekspektasi inflasi jangka panjang tetap dijaga dengan baik di 2%. Komite mengharapkan untuk mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif sampai hasil tersebut tercapai,” tambah komite.

S&P 500 sempat menyentuh level tertinggi pada Rabu setelah Ketua Fed Jerome Powell pada konferensi pers mengatakan bahwa kemungkinan akan membutuhkan "beberapa waktu" sebelum tujuan Fed tercapai. Powell juga mengatakan saat ini belum waktunya bicara pengurangan pembelian aset bulanan Fed. Namun saham merosot dari posisi tertinggi ketika Powell mengakui bahwa beberapa harga aset sudah tinggi di pasar ekuitas.

Sementara Boeing kehilangan hampir 3% setelah membukukan kerugian kuartalan keenam berturut-turut, sehingga membebani Dow. Induk Google, Alphabet, melaporkan pendapatan lebih baik dari perkiraan, mengirimkan saham raksasa teknologi itu naik 3%. Pendapatan Alphabet tumbuh 34% dari tahun lalu.

Sementara saham Microsoft merosot 2,8% meski kinerja perusahaan melampaui perkiraan analis. Microsoft mengalami pertumbuhan pendapatan terbesar sejak 2018, berkat keuntungan penjualan PC.

Di tempat lain, Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan rencana pengeluaran US$ 1,8 triliun dan kredit pajak yang diarahkan untuk membantu keluarga. Menurut pejabat senior pemerintahan, pengumuman itu mencakup kenaikan tarif pajak penghasilan tertinggi menjadi 39,6% bagi orang kaya Amerika dan pajak atas capital gain menjadi 39,6% untuk rumah tangga yang menghasilkan pendapatan lebih $ 1 juta.

