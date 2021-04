Harga Minyak Menguat karena Optimisme Permintaan Bahan Bakar

Kamis, 29 April 2021 | 06:26 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik hampir 2% pada Rabu (29/4/2021) setelah persediaan distilasi AS membukukan penurunan besar dan aktivitas penyulingan meningkat. Hal ini meningkatkan harapan menguatnya permintaan bahan bakar. Meski demikian, pasar tetap khawatir karena kasus virus corona di India meroket.

Minyak mentah berjangka Brent naik 1,28%, atau 85 sen, menjadi US$ 67,27 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup menguat 1,46%, atau 92 sen ke US$ 63,86 per barel.

Persediaan minyak mentah AS naik 90.000 barel pekan lalu menjadi 493,1 juta barel, Administrasi Informasi Energi mengatakan pada Rabu. Sementara analis memperkirakan kenaikan 659.000 barel. Adapun stok distilasi turun 3,3 juta barel dalam seminggu, dan penggunaan kapasitas penyulingan naik menjadi 85,4% pada minggu ini.

"Pasar menganggap ini sebagai hal yang positif," kata analis Price Futures Group Phil Flynn di Chicago. "Permintaan bensin dari minggu ke minggu turun sedikit, jadi itu agak mengecewakan, tapi diimbangi oleh fakta bahwa kami mengalami lompatan besar permintaan distilat."

Bank AS Goldman Sachs pada Rabu memperkirakan lonjakan permintaan minyak terbesar yang pernah ada sebesar 5,2 juta barel per hari (bph) selama 6 bulan ke depan, karena kampanye vaksinasi semakin cepat di Eropa dan naiknya permintaan perjalanan.

Goldman mengatakan pelonggaran pembatasan perjalanan internasional pada Mei akan menaikkan permintaan bahan bakar jet sebesar 1,5 juta barel per hari.

OPEC+ minggu ini memutuskan tetap berpegang pada rencana pelonggaran bertahap pembatasan produksi minyak dari Mei hingga Juli, sebuah indikasi bahwa kelompok tersebut yakin bahwa permintaan global akan pulih. “Pasar didukung oleh keyakinan bahwa Covid-19 akan selesai,” kata analis PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Dalam laporan para ahli OPEC+, grup tersebut memperkirakan permintaan minyak global pada 2021 akan tumbuh 6 juta barel per hari, setelah permintaan turun 9,5 juta barel per hari tahun lalu.

Di India, konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, jumlah kematian Covid-19 melonjak melebihi 200.000 dan infeksi telah meningkat 300.000 kasus sehari selama seminggu.

Rystad menurunkan perkiraan permintaan minyak global untuk April hampir 600.000 barel per hari dan Mei sebesar 915.000 barel per hari karena gelombang baru infeksi di India.

Sumber: CNBC